रेसलर नैना कंवल बला की खूबसूरत, तस्वीरें

भारतीय महिला रेसलर नैना कंवल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं।

नैना के रेसलिंग में योगदान को देखते हुए 2022 में वह खेल कोटे से राजस्थान पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थीं।

हरियाणा के पानीपत के पास स्थित सुताना गांव की रहने वाली नैना ने रेसलिंग की दुनिया में काफी नाम कमाया।

नैना ने एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और 6 बार भारत केसरी और 7 बार हरियाणा केसरी का सम्मान अपने नाम कर चुकी हैं।

2014 में नैना ने यूरोप में जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था।

वहीं 2018 में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप रोमानिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक्टिव हैं और रेसलर से इंस्टाग्राम स्टार बनने का सफर तय कर चुकी हैं।

नैना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी जिम सेशन की कई वीडियोज और फोटोज मौजूद हैं जिन्हें यूजर्स काफी पसंद करते हैं।

महिला रेसलर फिटनेस ही नहीं बल्कि लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली नैना को घूमना-फिरना और लाइमलाइट में रहना काफी पसंद है।

