PUBLISHED August 16, 2025
सबसे ज्यादा ODI रन वाले भारतीय विकेटकीपर
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
पूर्व भारतीय विकेटकीपर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे करियर में 10,599 रन बनाए।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने वनडे इंटरनेशनल में बतौर विकेटकीपर 73 मैच में 2300 रन अपने नाम किए।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अबतक 45 मैच में बतौर विकेटकीपर कुल 1578 रन बनाए हैं।
केएल राहुल
Photo: ICC/FB
पूर्व खिलाड़ी नयन मोंगिया ने बतौर विकेटकीपर वनडे में 140 मैच में 1272 रन बनाए।
नयन मोंगिया
Photo: ICC/FB
युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत ने बतौर विकेटकीपर अबतक वनडे में 714 रन बनाए हैं।
ऋषभ पंत
Photo: ICC/FB
पूर्व खिलाड़ी किरण मोरे ने बतौर विकेटकीपर वनडे फार्मैट में 563 रन अपने नाम किए।
किरण मोरे
Photo: MI/FB
पूर्व खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने वनडे में बतौर विकेटकीपर 448 रन बनाए।
पार्थिव पटेल
Photo: ICC/FB
युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वनडे में अबतक 420 रन बनाए हैं।
ईशान किशन
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने बतौर विकेटकीपर वनडे फार्मैट में कुल 394 रन बनाए।
दिनेश कार्तिक
Source: Insta
