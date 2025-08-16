By Mohit
सबसे ज्यादा ODI रन वाले भारतीय विकेटकीपर

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

चलिए जानते हैं

पूर्व भारतीय विकेटकीपर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे करियर में 10,599 रन बनाए।

एमएस धोनी

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने वनडे इंटरनेशनल में बतौर विकेटकीपर 73 मैच में 2300 रन अपने नाम किए।

राहुल द्रविड़

मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अबतक 45 मैच में बतौर विकेटकीपर कुल 1578 रन बनाए हैं।

केएल राहुल

पूर्व खिलाड़ी नयन मोंगिया ने बतौर विकेटकीपर वनडे में 140 मैच में 1272 रन  बनाए।

नयन मोंगिया

युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत ने बतौर विकेटकीपर अबतक वनडे में 714 रन बनाए हैं।

ऋषभ पंत

पूर्व खिलाड़ी किरण मोरे ने बतौर विकेटकीपर वनडे फार्मैट में 563 रन अपने नाम किए।

किरण मोरे

पूर्व खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने वनडे में बतौर विकेटकीपर 448 रन बनाए।

पार्थिव पटेल

युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वनडे में अबतक 420 रन बनाए हैं।

ईशान किशन

पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने बतौर विकेटकीपर वनडे फार्मैट में कुल 394 रन बनाए।

दिनेश कार्तिक

