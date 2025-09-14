By Mohit
PUBLISHED Sep 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
इंडिया-पाक की खूबसूरत क्रिकेट एंकर्स
भारत
और
पाकिस्तान
के
बीच
जब
भी
क्रिकेट मैच खेला जाता है
तो
पूरी
दुनिया
की
नजर
होती
है
।
दुनिया
की
नजर
Source: Insta
क्रिकेटर्स
तो मशहूर होते ही मगर मैदान पर नजर आने वाली
एंकर्स
भी कम मशहूर नहीं होती हैं। आज हम आपको इंडिया पाकिस्तान की खूबसूरत क्रिकेट
एंकर्स
से मिलवा रहे हैं।
आइए मिलिए
Source: Insta
पाकिस्तान की सबसे
पॉपुलर
एंकर
जैनब
अब्बास
खूबसूरती के मामले में काफी आगे नजर
आती
हैं तो
फिटनेस
में भी कम नहीं।
जैनब अब्बास
Source: Insta
भारतीय
एंकर
संजना
गणेशन
की खूबसूरती और
ग्लैमरस
अंदाज तो देखते ही बनता है।
संजना
गणेशन
Source: Insta
पाकिस्तान की ये
एंकर
बेहद ही
क्यूट
है और मैदान पर बेहद ही चुलबुले अंदाज में बातचीत करती हैं।
रोहा
नदीम
Source: Insta
पाकिस्तान की
मरीना
इकबाल तो खूबसूरती और
फिटनेस के मामले
में
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती नजर आती हैं।
मरीना
इकबाल
Source: Insta
भारतीय महिला
एंकर
मयंती
लैंगर
पॉपुलैरिटी
के मामले में काफी आगे हैं और
एंकरिंग
का लंबा अनुभव रखती हैं।
मयंती
लैंगर
Source: Insta
पाकिस्तान की सवेरा
पाशा
की खूबसूरती और
ग्लैमरस
अंदाज पर तो हर कोई दिल हार बैठता है।
सवेरा
पाशा
Source: Insta
भारत की मशहूर
स्पोर्ट्स
एंकर
अर्चना विजया
भी दुनिया की सबसे खूबसूरत
स्पोर्ट्स
एंकर
में से एक हैं।
अर्चना विजया
Source: Insta
करिश्मा
कोटक
भारतीय
मॉडल
,
एक्ट्रेस
और
स्पोर्ट्स
एंकर
हैं।
करिश्मा
कोटक
Source: Insta
IND Vs PAK
:
किसने जीते हैं एशिया कप के सबसे ज्यादा
खिताब
?
Click Here