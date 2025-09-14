By Mohit
PUBLISHED Sep 14, 2025

इंडिया-पाक की खूबसूरत क्रिकेट एंकर्स

भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट मैच खेला जाता है तो पूरी दुनिया की नजर होती है

दुनिया की नजर

Source: Insta

क्रिकेटर्स तो मशहूर होते ही मगर मैदान पर नजर आने वाली एंकर्स भी कम मशहूर नहीं होती हैं। आज हम आपको इंडिया पाकिस्तान की खूबसूरत क्रिकेट एंकर्स से मिलवा रहे हैं।

आइए मिलिए

Source: Insta

पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर एंकर जैनब अब्बास खूबसूरती के मामले में काफी आगे नजर आती हैं तो फिटनेस में भी कम नहीं।

जैनब अब्बास

Source: Insta

भारतीय एंकर संजना गणेशन की खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज तो देखते ही बनता है।

संजना गणेशन

Source: Insta

पाकिस्तान की ये एंकर बेहद ही क्यूट है और मैदान पर बेहद ही चुलबुले अंदाज में बातचीत करती हैं।

रोहा नदीम

Source: Insta

पाकिस्तान की मरीना इकबाल तो खूबसूरती और फिटनेस के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

मरीना इकबाल

Source: Insta

भारतीय महिला एंकर मयंती लैंगर पॉपुलैरिटी के मामले में काफी आगे हैं और एंकरिंग का लंबा अनुभव रखती हैं।

मयंती लैंगर

Source: Insta

पाकिस्तान की सवेरा पाशा की खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज पर तो हर कोई दिल हार बैठता है।

सवेरा पाशा

Source: Insta

भारत की मशहूर स्पोर्ट्स एंकर अर्चना विजया भी दुनिया की सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स एंकर में से एक हैं।

अर्चना विजया

Source: Insta

करिश्मा कोटक भारतीय मॉडल, एक्ट्रेस और स्पोर्ट्स एंकर हैं।

करिश्मा कोटक

Source: Insta

