By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
एशिया कप जीतने के लिए तैयार सूर्यकुमार सेना, देखिए प्रैक्टिस की 10 तस्वीरें
एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर 2025 से होने वाली है।
एशिया कप
इस टूर्नामेंट के लिए अब टीम इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी है।
टीम इंडिया की तैयारी
Pic Credit: Social Media
5 सितंबर को भारतीय खिलाड़ी दुबई पहुंचे।
5 सितंबर को दुबई पहुंचे
Pic Credit: Social Media
भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू भी कर दी है।
शुरू की प्रैक्टिस
Pic Credit: Social Media
कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी सेना एशिया कप जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रही है।
तैयार है सूर्यकुमार यादव सेना
Pic Credit: Social Media
इस बार भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है।
मजबूत है टीम इंडिया
Pic Credit: Social Media
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार लग रही है।
खिताब की प्रबल दावेदार है टीम
Pic Credit: Social Media
टीम में ज्यादातर नए खिलाड़ी हैं। एक यंग टीम इस बार अलग रंग में देखने को मिल सकती है।
जोश के साथ उतरेगी यंग टीम
Pic Credit: Social Media
बता दें कि भारतीय टीम ने अब अपने खेलने का तरीका भी और ज्यादा आक्रामक कर लिया है।
बदला है भारतीय टीम के खेलने का तरीका
Pic Credit: Social Media
भारत की गेंदबाजी यूनिट भी काफी मजबूत है।
गेंदबाजी यूनिट है कमाल
Pic Credit: Social Media
एशिया कप 2025 की सभी 8 टीमों के स्क्वाड पर एक नजर डालिए
Click Here