By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 06, 2025

एशिया कप जीतने के लिए तैयार सूर्यकुमार सेना, देखिए प्रैक्टिस की 10 तस्वीरें

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर 2025 से होने वाली है। 

एशिया कप

इस टूर्नामेंट के लिए अब टीम इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी है। 

टीम इंडिया की तैयारी

Pic Credit: Social Media

5 सितंबर को भारतीय खिलाड़ी दुबई पहुंचे।

5 सितंबर को दुबई पहुंचे

Pic Credit: Social Media

भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू भी कर दी है।

शुरू की प्रैक्टिस

Pic Credit: Social Media

कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी सेना एशिया कप जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रही है।

तैयार है सूर्यकुमार यादव सेना

Pic Credit: Social Media

इस बार भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आ रही है।

मजबूत है टीम इंडिया

Pic Credit: Social Media

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार लग रही है। 

खिताब की प्रबल दावेदार है टीम

Pic Credit: Social Media

टीम में ज्यादातर नए खिलाड़ी हैं। एक यंग टीम इस बार अलग रंग में देखने को मिल सकती है।

जोश के साथ उतरेगी यंग टीम

Pic Credit: Social Media

बता दें कि भारतीय टीम ने अब अपने खेलने का तरीका भी और ज्यादा आक्रामक कर लिया है।

बदला है भारतीय टीम के खेलने का तरीका

Pic Credit: Social Media

भारत की गेंदबाजी यूनिट भी काफी मजबूत है।

गेंदबाजी यूनिट है कमाल

Pic Credit: Social Media

