By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
गुलाब जामुन, रसगुल्ला और जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
गुलाब जामुन, रसगुल्ला और जलेबी भारत की मशहूर मिठाइयां हैं। लेकिन इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइए जानें इनके और अन्य मिठाइयों के अंग्रेजी नाम।
भारतीय मिठाइयां
गुलाब जामुन को अंग्रेजी में 'Rose Dumpling' या 'Indian Milk Doughnut' कहते हैं। यह खोया और चाशनी से बनी गोल मिठाई है।
गुलाब जामुन
रसगुल्ला को अंग्रेजी में 'Cheese Ball in Syrup' या 'Bengali Rasgulla' कहते हैं। यह छेना और चाशनी से बनता है।
रसगुल्ला
जलेबी को अंग्रेजी में 'Indian Funnel Cake' या 'Jalebi' कहते हैं। यह मैदा और चाशनी से बनी कुरकुरी मिठाई है।
जलेबी
लड्डू को अंग्रेजी में 'Sweet Ball' या 'Laddu' कहते हैं। बेसन, रवा या मोटा अनाज से बने लड्डू त्योहारों की शान हैं।
लड्डू
बर्फी को अंग्रेजी में 'Milk Fudge' या 'Barfi' कहते हैं। यह खोया, चीनी और विभिन्न स्वादों से बनाई जाती है।
बर्फी
हलवा को अंग्रेजी में 'Indian Pudding' या 'Halwa' कहते हैं। सूजी, गाजर या मूंग दाल से बना हलवा स्वादिष्ट होता है।
हलवा
खीर को अंग्रेजी में 'Rice Pudding' या 'Kheer' कहते हैं। यह दूध, चावल और चीनी से बनी मलाईदार मिठाई है।
खीर
पेड़ा को अंग्रेजी में 'Milk Sweet' या 'Peda' कहते हैं। यह खोया और इलायची से बनी गोल मिठाई है, जो मथुरा में मशहूर है।
पेड़ा
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी और अन्य मिठाइयों के अंग्रेजी नाम हमें भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति की झलक देते हैं। इनका स्वाद लें और परंपरा को अपनाएं।
मिठाइयां: भारत की शान
