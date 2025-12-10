By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025

 Cricket

चहल की एक्स वाइफ ने शेयर कीं तस्वीरें

भारतीय स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

धनश्री ने हाल में श्रीलंका के गाले में काफी समय व्यतीत किया जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी।

दी जानकारी

धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर श्रीलंका ट्रिप की झलकियां फैंस के सामने पेश की है।

तस्वीरें शेयर कीं

बैकलेस वनपीस ड्रेस हो या फिर पर्पल कलर की ड्रेस धनश्री वर्मा हर आउटफिट में बेमिसाल लग रही हैं।

वनपीस लुक

समुद्र किनारे शांत वातावरण के बीच युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ ने काफी समय व्यतीत किया।

शांत वातावरण

पेशे से कोरियोग्राफर धनश्री ने एकबार फिर साबित कर दिया कि वे लुक्स के मामले में हर किसी को टक्कर देती हैं।

साबित कर दिया

अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली धनश्री हर आउटफिट में बेहद फिट भी नजर आईं।

बेहद फिट

समुद्र किनारे डिनर टेबल पर बैठ धनश्री ने कैमरामैन को एक से बढ़कर एक पोज दिए।

डिनर टेबल

