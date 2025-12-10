By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पिंक बॉल टेस्ट: सबसे अधिक रन वाले इंडियन
पिंक बॉल
टेस्ट
में सबसे अधिक रन बनाने वाले इंडियन
प्लेयर्स
कौन-कौन हैं आइए
लिस्ट
पर एक नजर डाल लेते हैं।
चलिए जानते हैं
टेस्ट
फार्मैट
से संन्यास ले चुके विराट
कोहली
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं। विराट ने 5 पिंक बॉल
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 295 रन बनाए।
विराट
कोहली
Source: Insta
खास बात ये भी है कि विराट पिंक बॉल
टेस्ट
में
सेंचुरी
जड़ने वाले इकलौते इंडियन बल्लेबाज भी हैं।
इकलौते बल्लेबाज
Source: Insta
विराट
कोहली
ने ये उपलब्धि साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की थी।
बांग्लादेश के खिलाफ
Source: Insta
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं जो कि
टेस्ट
क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
रोहित शर्मा
Source: Insta
रोहित शर्मा ने 4 पिंक बॉल
टेस्ट
मैच में कुल 182 रन बनाए।
रोहित के इतने रन
Source: Insta
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर
श्रेयस
अय्यर
हैं जिन्होंने
अबतक
एक पिंक बॉल
टेस्ट
मैच खेला है जिनमें 155 रन बनाए हैं।
श्रेयस
अय्यर
Source: Insta
अंजिक्य
रहाणे
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
रहाणे
ने 3 पिंक बॉल
टेस्ट
मैच खेले हैं जिनमें 100 रन अपने नाम किए हैं।
अंजिक्य
रहाणे
Source: Insta
पूर्व भारतीय बल्लेबाज
चेतेश्वर
पुजारा
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
पुजारा
ने 3 पिंक बॉल
टेस्ट
मैच में 98 रन बनाए।
चेतेश्वर
पुजारा
Source: Insta
GF
की
गलत
एंगल
से फोटो, भड़के हार्दिक
Click Here