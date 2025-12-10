By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025

 Cricket

पिंक बॉल टेस्ट: सबसे अधिक रन वाले इंडियन

पिंक बॉल टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं।

चलिए जानते हैं

टेस्ट फार्मैट से संन्यास ले चुके विराट कोहली लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। विराट ने 5 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले जिनमें 295 रन बनाए।

विराट कोहली

खास बात ये भी है कि विराट पिंक बॉल टेस्ट में सेंचुरी जड़ने वाले इकलौते इंडियन बल्लेबाज भी हैं।

इकलौते बल्लेबाज

विराट कोहली ने ये उपलब्धि साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की थी।

बांग्लादेश के खिलाफ

लिस्ट में दूसरे स्थान पर विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने 4 पिंक बॉल टेस्ट मैच में कुल 182 रन बनाए।

रोहित के इतने रन

लिस्ट में तीसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने अबतक एक पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है जिनमें 155 रन बनाए हैं।

श्रेयस अय्यर

अंजिक्य रहाणे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। रहाणे ने 3 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें 100 रन अपने नाम किए हैं।

अंजिक्य रहाणे

पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। पुजारा ने 3 पिंक बॉल टेस्ट मैच में 98 रन बनाए।

चेतेश्वर पुजारा

