पिंक बॉल टेस्ट: सबसे अधिक रन वाले इंडियन

टेस्ट

फार्मैट

से संन्यास ले चुके विराट

कोहली

लिस्ट

में पहले स्थान पर हैं। विराट ने 5 पिंक बॉल

टेस्ट

मैच खेले जिनमें 295 रन बनाए।