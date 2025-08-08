By Mohit
ODI: सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले इंडियन
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 21368 गेंद खेली। वे लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। गांगुली ने अपने करियर में 15235 गेंद खेली।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। कोहली अबतक 15192 गेंद खेल चुके हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। द्रविड़ ने वनडे करियर में कुल 15127 गेंद खेली हैं।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वनडे करियर में कुल 12669 गेंद खेली।
मोहम्मद अजहरुद्दीन
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने अपने वनडे करियर में कुल 12164 गेंद खेली हैं। वे इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
वनडे फार्मैट के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। रोहित अबतक कुल 12034 गेंद खेल चुके हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 9846 गेंद खेली। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
युवराज सिंह
Photo: ICC/FB
