By Mohit
PUBLISHED August 8, 2025

 Cricket

ODI: सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले इंडियन

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 21368 गेंद खेली। वे लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। गांगुली ने अपने करियर में 15235 गेंद खेली।

सौरव गांगुली

Photo: ICC/FB

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। कोहली अबतक 15192 गेंद खेल चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। द्रविड़ ने वनडे करियर में कुल 15127 गेंद खेली हैं।

राहुल द्रविड़

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वनडे करियर में कुल 12669 गेंद खेली।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने अपने वनडे करियर में कुल 12164 गेंद खेली हैं। वे इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

एमएस धोनी

Photo: ICC/FB

वनडे फार्मैट के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। रोहित अबतक कुल 12034 गेंद खेल चुके हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 9846 गेंद खेली। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

युवराज सिंह

Photo: ICC/FB

