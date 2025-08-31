By Mohit
PUBLISHED Aug 31, 2025

 Cricket

ODI: सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

रोहित शर्मा 273 वनडे मैच में 344 छक्कों के साथ लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। धोनी ने 350 वनडे मैच में 229 छक्के जड़े।

एमएस धोनी

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैच में 195 छक्के जड़े। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 311 वनडे मैच में 190 छक्के जड़े। वे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

सौरव गांगुली

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। युवराज ने 304 वनडे मैच में 155 छक्के जड़े हैं।

युवराज सिंह

Photo: ICC/FB

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 302 वनडे मैच में 152 छक्कों के साथ इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। सहवाग ने 251 वनडे मैच में 136 छक्के जड़े।

वीरेंद्र सहवाग

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना ने 226 वनडे मैच में 120 छक्के जड़े। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

सुरेश रैना

Photo: ICC/FB

