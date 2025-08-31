By Mohit
ODI: सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
रोहित शर्मा 273 वनडे मैच में 344 छक्कों के साथ लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। धोनी ने 350 वनडे मैच में 229 छक्के जड़े।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैच में 195 छक्के जड़े। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 311 वनडे मैच में 190 छक्के जड़े। वे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। युवराज ने 304 वनडे मैच में 155 छक्के जड़े हैं।
युवराज सिंह
Photo: ICC/FB
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 302 वनडे मैच में 152 छक्कों के साथ इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। सहवाग ने 251 वनडे मैच में 136 छक्के जड़े।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना ने 226 वनडे मैच में 120 छक्के जड़े। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।
सुरेश रैना
Photo: ICC/FB
