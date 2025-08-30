By Mohit
T20: सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले भारतीय
टी-20 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
टी-20 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं। विराट अबतक 414 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 1210 चौके जड़ चुके हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वे अबतक 463 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 1110 चौके अपने नाम कर चुके हैं।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
शिखर धवन ने 334 टी-20 मैच में 1108 चौके जड़े हैं। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
शिखर धवन
Source: Insta/PBKS
सूर्यकुमार यादव ने अबतक 325 टी-20 मैच में 859 चौके जड़े हैं। वे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
सूर्यकुमार यादव
Source: Insta/MI
पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। रैना ने 336 मैच खेले जिनमें 779 चौके जड़े।
सुरेश रैना
Source: Insta
पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने 251 मैच खेले जिनमें 747 चौके जड़े। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
गौतम गंभीर
Photo: ICC/FB
अंजिक्य रहाणे ने अबतक 284 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 729 चौके अपने नाम किए हैं। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
अंजिक्य रहाणे
Source: Insta/KKR
लिस्ट में आठवें स्थान पर दिनेश कार्तिक हैं जिन्होंने 412 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 727 चौके जड़े हैं।
दिनेश कार्तिक
Source: Insta/RCB
रॉबिन उथप्पा लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं। उथप्पा ने 291 टी-20 मैच में 720 चौके जड़े।
रॉबिन उथप्पा
Source: Insta/KKR
