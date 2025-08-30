By Mohit
PUBLISHED Aug 30, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

T20: सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले भारतीय

टी-20 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

कौन-कौन?

टी-20 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं। विराट अबतक 414 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 1210 चौके जड़ चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वे अबतक 463 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 1110 चौके अपने नाम कर चुके हैं।

रोहित शर्मा

Photo: ICC/FB

शिखर धवन ने 334 टी-20 मैच में 1108 चौके जड़े हैं। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

शिखर धवन

Source: Insta/PBKS

सूर्यकुमार यादव ने अबतक 325 टी-20 मैच में 859 चौके जड़े हैं। वे इस लिस्ट में  चौथे स्थान पर हैं।

सूर्यकुमार यादव

Source: Insta/MI

पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। रैना ने 336 मैच खेले जिनमें 779 चौके जड़े।

सुरेश रैना

Source: Insta

पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने 251 मैच खेले जिनमें 747 चौके जड़े। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

गौतम गंभीर

Photo: ICC/FB

अंजिक्य रहाणे ने अबतक 284 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 729 चौके अपने नाम किए हैं। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।

अंजिक्य रहाणे

Source: Insta/KKR

लिस्ट में आठवें स्थान पर दिनेश कार्तिक हैं जिन्होंने 412 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 727 चौके जड़े हैं।

दिनेश कार्तिक

Source: Insta/RCB

रॉबिन उथप्पा लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं। उथप्पा ने 291 टी-20 मैच में 720 चौके जड़े।

रॉबिन उथप्पा

Source: Insta/KKR

ODI में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले बॉलर

 Click Here