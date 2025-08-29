By Mohit
PUBLISHED Aug 29, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले इंडियन प्लेयर

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इंटरनेशनल करियर में 171 कैच पकड़े हैं।

सौरव गांगुली

 Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने अपने इंटरनेशनल करियर में 174 कैच लपके।

वीवीएस लक्ष्मण

 Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरनेशनल करियर में 186 कैच लपके।

वीरेंद्र सहवाग

 Photo: ICC/FB

विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 230 कैच लपके हैं।

रोहित शर्मा

 Photo: BCCI

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 256 कैच लपके।

सचिन तेंदुलकर

 Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 261 कैच पकड़े।

मोहम्मद अजहरुद्दीन

Photo: HT

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 334 कैच पकड़े।

राहुल द्रविड़

 Photo: ICC/FB

स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर में 336 कैच लपके हैं। वे भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी हैं।

विराट कोहली

 Photo: ICC/FB

एक्सरसाइज के बाद सारा ने की गणेश पूजा

 Click Here