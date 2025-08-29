By Mohit
सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले इंडियन प्लेयर
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इंटरनेशनल करियर में 171 कैच पकड़े हैं।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने अपने इंटरनेशनल करियर में 174 कैच लपके।
वीवीएस लक्ष्मण
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरनेशनल करियर में 186 कैच लपके।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 230 कैच लपके हैं।
रोहित शर्मा
Photo: BCCI
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 256 कैच लपके।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 261 कैच पकड़े।
मोहम्मद अजहरुद्दीन
Photo: HT
पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 334 कैच पकड़े।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर में 336 कैच लपके हैं। वे भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
