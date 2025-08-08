By Navaneet Rathaur
भारत के संसद में कितने तरह के सत्र होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है?
भारतीय संसद में विभिन्न सत्र होते हैं, जो देश की नीतियां और कानून बनाते हैं। आइए जानते हैं सत्रों के प्रकार और उनके अंतर।
भारतीय संसद के सत्र
भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा (जनता का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) शामिल हैं। यह देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है।
भारतीय संसद का परिचय
संसद सत्र वह अवधि है जब लोकसभा और राज्यसभा नियमित रूप से मिलकर विधायी कार्य, बजट और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
संसद सत्र क्या है?
सामान्यतः संसद के तीन नियमित सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र। विशेष परिस्थितियों में विशेष सत्र भी बुलाया जाता है।
सत्रों की संख्या
फरवरी से मई तक चलने वाला बजट सत्र सबसे लंबा होता है। इसमें वित्तीय वर्ष का केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। यह दो चरणों में होता है।
बजट सत्र
जुलाई से सितंबर तक चलने वाला यह सत्र जनहित के मुद्दों, विधेयकों और नीतिगत चर्चाओं के लिए समर्पित है।
मानसून सत्र
नवंबर से दिसंबर तक चलने वाला यह सत्र सबसे छोटा है। इसमें विधेयक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है।
शीतकालीन सत्र
विशेष सत्र राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर बुलाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए।
विशेष सत्र
बजट सत्र वित्तीय नीतियों, मानसून सत्र जनहित और शीतकालीन सत्र विधायी कार्यों पर केंद्रित है। विशेष सत्र विशिष्ट मुद्दों के लिए होता है।
सत्रों में अंतर
भारतीय संसद के तीन नियमित और एक विशेष सत्र देश की नीतियां, बजट और जनहित के मुद्दों को संबोधित करते हैं। यह सत्र लोकतंत्र के आधार हैं।
लोकतंत्र का आधार
