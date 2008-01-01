LIVE HINDUSTAN
Sports
बेहद खूबसूरत है एथलीट उन्नाथी, तस्वीरें
भारतीय स्प्रिंटर उन्नाथी अय्यप्पा ने अपने अबतक के करियर में कई उपलब्धि हासिल की हैं।
सफल एथलीट Source: Insta
उन्नाथी अय्यप्पा पूर्व भारतीय हेप्टाथलान एथलीट प्रमिला अयप्पा की बेटी हैं।
अयप्पा की बेटी Source: Insta
19 वर्षीय कर्नाटक की इस एथलीट ने दुबई में एशियाई अंडर-20 चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था।
एशिया अंडर-20 Source: Insta
27वीं राष्ट्रीय महासंघ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
स्वर्ण पदक Source: Insta
उन्नाथी ने मां को देखकर ही बचपन में ये ठान लिया था कि वे भी एथलीट ही बनेंगी।
मां ने किया प्रभावित Source: Insta
युवा एथलीट की मां एशियाई खेल और 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधत्व कर चुकी हैं।
मां थीं हिट Source: Insta
उन्नाथी लगातार कड़ी मेहनत के दम पर नए-नए मुकाम हासिल कर रही हैं। वे भी मां की तरह देश का नाम रोशन करना चाहती हैं।
कड़ी मेहनत Source: Insta
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव ये एथलीट फैशन और ग्लैमर के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। साड़ी में तो उन्नाथी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं Source: Insta
उन्नाथी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
घूमना काफी पसंद Source: Insta
Click Here
युवराज सिंह की बहन का टीम इंडिया में सिलेक्शन