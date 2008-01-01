By Mohit
PUBLISHED August 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

बेहद खूबसूरत है एथलीट उन्नाथी, तस्वीरें

भारतीय स्प्रिंटर उन्नाथी अय्यप्पा ने अपने अबतक के करियर में कई उपलब्धि हासिल की हैं।

सफल एथलीट

Source: Insta

उन्नाथी अय्यप्पा पूर्व भारतीय हेप्टाथलान एथलीट प्रमिला अयप्पा की बेटी हैं।

अयप्पा की बेटी

Source: Insta

19 वर्षीय कर्नाटक की इस एथलीट ने दुबई में एशियाई अंडर-20 चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था।

एशिया अंडर-20

Source: Insta

27वीं राष्ट्रीय महासंघ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

स्वर्ण पदक 

Source: Insta

उन्नाथी ने मां को देखकर ही बचपन में ये ठान लिया था कि वे भी एथलीट ही बनेंगी।

मां ने किया प्रभावित

Source: Insta

युवा एथलीट की मां एशियाई खेल और 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधत्व कर चुकी हैं।

मां थीं हिट

Source: Insta

उन्नाथी लगातार कड़ी मेहनत के दम पर नए-नए मुकाम हासिल कर रही हैं। वे भी मां की तरह देश का नाम रोशन करना चाहती हैं।

कड़ी मेहनत

Source: Insta

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव ये एथलीट फैशन और ग्लैमर के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। साड़ी में तो उन्नाथी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

उन्नाथी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है। 

घूमना काफी पसंद

Source: Insta

युवराज सिंह की बहन का टीम इंडिया में सिलेक्शन

 Click Here