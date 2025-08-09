By Mohit
इंडियन क्रिकेटर्स का राखी सेलिब्रेशन
इंडियन क्रिकेटर्स ने बड़े ही धूमधाम से भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया। क्रिकेटर्स ने सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं।
धूमधाम
Source: Insta
युवा ऑलराउंडर रिंकू सिंह की बहन नेहा ने इस खास मौके पर भाई को राखी बांधी।
रिंकू सिंह
Source: Insta
सुरेश रैना और उनकी बहन एथनिक लुक में नजर आए और जमकर मस्ती की।
सुरेश रैना
Source: Insta
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी रक्षाबंधन पर काफी इमोशनल नजर आईं।
ऋषभ पंत
Source: Insta
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने राखी के दिन बहन संग ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की।
जसप्रीत बुमराह
Source: Insta
तेज गेंदबाज आकाशदीप की बहनों ने कुछ इस अंदाज में भाई-बहन के खास दिन को खास बनाया।
आकाशदीप
Source: Insta
तेज गेंदबाज दीपक चहर ने तो बहन मालती को नोटों की गड्डी ही गिफ्ट में दे डाली। बहन की खुशी भी देखते ही बन रही है।
दीपक चहर
Source: Insta
मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भाई संग बचपन की ये तस्वीर शेयर की है।
अर्जुन तेंदुलकर
Source: Insta
धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने कुछ इस अंदाज में बहन से राखी बंधवाई।
सूर्यकुमार
Source: Insta
