By Mohit
PUBLISHED August 9, 2025

 Cricket

इंडियन क्रिकेटर्स का राखी सेलिब्रेशन

इंडियन क्रिकेटर्स ने बड़े ही धूमधाम से भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया। क्रिकेटर्स ने सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं।

धूमधाम

Source: Insta

युवा ऑलराउंडर रिंकू सिंह की बहन नेहा ने इस खास मौके पर भाई को राखी बांधी।

रिंकू सिंह

Source: Insta

सुरेश रैना और उनकी बहन एथनिक लुक में नजर आए और जमकर मस्ती की।

सुरेश रैना

Source: Insta

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी रक्षाबंधन पर काफी इमोशनल नजर आईं।

ऋषभ पंत

Source: Insta

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने राखी के दिन बहन संग ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की।

जसप्रीत बुमराह

Source: Insta

तेज गेंदबाज आकाशदीप की बहनों ने कुछ इस अंदाज में भाई-बहन के खास दिन को खास बनाया।

आकाशदीप

Source: Insta

तेज गेंदबाज दीपक चहर ने तो बहन मालती को नोटों की गड्डी ही गिफ्ट में दे डाली। बहन की खुशी भी देखते ही बन रही है। 

दीपक चहर

Source: Insta

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भाई संग बचपन की ये तस्वीर शेयर की है।

अर्जुन तेंदुलकर

Source: Insta

धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने कुछ इस अंदाज में बहन से राखी बंधवाई।

सूर्यकुमार

Source: Insta

