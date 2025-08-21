By Mohit
तलाक के दिन खूब रोई थीं धनश्री वर्मा

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने साल 2020 में शादी की और 2025 में वाइफ से तलाक ले लिया।

शादी फिर तलाक

चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा हैं जो कि तलाक के बाद कोर्ट में फूट-फूटकर रोई थीं।

फूट-फूटकर 

लगभग पांच महीने बाद धनश्री ने पहली बार अपने तलाक पर बात की है।

तलाक पर बात

धनश्री ने एक इंटरव्यू में बताया 'फैसला आने वाला था। सभी मेंटली तैयार थे। फैसला आते ही मैं फूट-फूटकर रोने लगी थी। क्या महसूस किया बता नहीं सकती बस लगातार रोई जा रही थी।'

ये कहा

धनश्री ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि वे फैमिली वैल्यूज खराब नहीं करना चाहती थी इसलिए इतने समय तक चुप थीं।

चुप्पी की वजह ये थी

आपको बता दें कि तलाक से पहले चहल और धनश्री ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो तक कर दिया था।

तलाक से पहले

युवजवेंद्र चहल ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से धनश्री संग अपनी सभी तस्वीरें तक डिलीट कर दी थीं।

तस्वीरें तक डिलीट

वहीं तलाक से पहले ये कपल काफी समय तक एक-दूसरे से अलग भी रहना लगा था।

रह रहे थे दूर

तलाक के बाद एक्ट्रेस-कोरियोग्राफर धनश्री को चहल से एलिमिनी लेने के लिए काफी ट्रोल भी किया गया था।

ट्रोल किया गया

आपको बता दें कि चहल और धनश्री ने अगस्त 2020 में सगाई तो दिसंबर 2020 में शादी कर ली थी। दोनों की जान-पहचान मार्च 2020 में ऑनलाइन हुई थी।

झटपट सगाई और शादी

