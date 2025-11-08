By Mohit
करोड़ों के मालिक कोहली को खलती है ये कमी
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की गिनती दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में होती है। कोहली के पास एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं। वहीं कोहली के पास लग्जरी घर भी हैं।
करोड़ों रुपये की संपत्ति के बावजूद कोहली को एक चीज की कमी हमेशा खलती है।
खुद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान इसका जिक्र किया था। जब वे मशहूर नहीं थे तो इस काम को खूब किया करते थे।
दरअसल कोहली को भारत की सड़कों पर घूमना पसंद है पर वह चाहकर भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं।
वे ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लोग उन्हें घेर लेंगे और उनका चलना मुश्किल हो जाएगा।
कोहली ने 2024 में एक स्पोर्ट्स चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था 'अगर एक काम मैं कर सकूंगा तो, मैं कार नहीं लूंगा, न ही स्कूटी, मैं सिर्फ पैदल चलूंगा।'
स्टार क्रिकेटर ने तब कहा था 'मैं हाल के समय में भारत की सड़कों पर पैदल नहीं चला हूं। इस बात को मैं काफी मिस करता हूं।'
विराट कोहली की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं।
पर्सनल लाइफ की बात करें तो कोहली की वाइफ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हैं। कपल के दो बच्चे भी हैं।
कोहली वाइफ और बच्चों संग लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। कोहली अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर ही रखना पसंद करते हैं।
