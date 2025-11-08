By Mohit
करोड़ों के मालिक कोहली को खलती है ये कमी

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की गिनती दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में होती है। कोहली के पास एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं। वहीं कोहली के पास लग्जरी घर भी हैं।

सबसे अमीर

करोड़ों रुपये की संपत्ति के बावजूद कोहली को एक चीज की कमी हमेशा खलती है।

हमेशा खलती है

खुद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान इसका जिक्र किया था। जब वे मशहूर नहीं थे तो इस काम को खूब किया करते थे।

मशहूर नहीं थे

दरअसल कोहली को भारत की सड़कों पर घूमना पसंद है पर वह चाहकर भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं।

घूमना पसंद

वे ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लोग उन्हें घेर लेंगे और उनका चलना मुश्किल हो जाएगा।

हो जाएगा मुश्किल

कोहली ने 2024 में एक स्पोर्ट्स चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था 'अगर एक काम मैं कर सकूंगा तो, मैं कार नहीं लूंगा, न ही स्कूटी, मैं सिर्फ पैदल चलूंगा।'

ये कहा था

स्टार क्रिकेटर ने तब कहा था 'मैं हाल के समय में भारत की सड़कों पर पैदल नहीं चला हूं। इस बात को मैं काफी मिस करता हूं।'

मिस करते हैं

विराट कोहली की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं।

बेहद पॉपुलर 

पर्सनल लाइफ की बात करें तो कोहली की वाइफ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हैं। कपल के दो बच्चे भी हैं।

शादीशुदा हैं

कोहली वाइफ और बच्चों संग लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। कोहली अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर ही रखना पसंद करते हैं।

लाइमलाइट से दूर

