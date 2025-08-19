By Mohit
PUBLISHED August 19, 2025
Cricket
एशिया कप: विराट के नाम ये अनोखा रिकॉर्ड
एशिया कप (टी-20 फार्मैट) का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। टी-20 से रिटायरमेंट के चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं।
ले चुके रिटायरमेंट
विराट के नाम एशिया कप में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए।
अनोखा रिकॉर्ड
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एशिया कप वनडे फार्मैट में भी खेला जाता है। साल 2016 से टी-20 फार्मैट की शुरुआत हुई थी।
दो फार्मैट में आयोजन
'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं।
क्या है विराट का रिकॉर्ड?
एशिया कप के टी-20 फार्मैट की बात करें तो विराट ने 10 मैचों में 85.80 की औसत से 429 रन बनाए हैं।
टूर्नामेंट में कुल रन
वहीं वनडे फार्मैट की बात करें तो विराट ने 16 मैच की 13 पारियों में 61.83 की औसत से 742 रन बनाए हैं।
वनडे फार्मैट में रन
दोनों फार्मैट में कुल शतकों की बात करें तो विराट ने वनडे में चार तो टी-20 फार्मैट में एक शतक जड़ा है।
वनडे में शतक
अर्धशतकों की बात करें तो वनडे फार्मैट में एक अर्धशतक तो टी-20 फार्मैट में तीन अर्धशतक जड़े हैं।
अर्धशतक इतने
एशिया कप के वनडे फार्मैट में विराट का उच्चतम स्कोर 183 रन है तो टी-20 फार्मैट में 122 रन।
उच्चतम स्कोर
आपको बता दें कि विराट टी-20 के अलावा टेस्ट से भी बीते दिनों रिटायरमेंट ले चुके हैं। वे अब सिर्फ वनडे फार्मैट में खेलते नजर आएंगे।
सिर्फ वनडे खेलेंगे
