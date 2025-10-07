By Mohit
PUBLISHED Oct 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
विराट कोहली की भांजी, देखें 10 तस्वीरें
भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की भांजी महक लुक्स के मामले में बॉलीवुड स्टार किड्स को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
महक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
इंस्टा पर एक्टिव
Source: Insta
महक विराट कोहली की बहन भावना कोहली ढींगरा की बेटी हैं।
सगी बहन की बेटी
Source: Insta
कोहली की भांजी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। महक कॉलेज स्टूडेंड हैं।
कॉलेज स्टूडेंड
Source: Insta
महक फैशन कम्यूनिकेशन, डिजाइन एंड विजुअल कम्यूनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं।
चार साल का कोर्स
Source: Insta
महक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और दोस्तों संग पार्टी करना काफी पसंद है।
घूमना-फिरना पसंद
Source: Insta
महक ने 2024 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल से पढ़ाई की हुई है।
स्कूली शिक्षा
Source: Insta
महक हर तरह के अटायर में काफी स्टाइलिश नजर आती हैं। फिटनेस के मामले में भी वे काफी आगे नजर आती हैं।
हर अटायर में परफेक्ट
Source: Insta
स्ट्रैप्लेस टॉप हो या फिर लॉन्ग वन पीस ड्रेस विराट कोहली की भांजी का ग्लैमरस अंदाज काफी बेमिसाल है।
ग्लैमरस अंदाज
Source: Insta
आपको बता दें कि महक कुछ मौकों पर स्टेडियम पहुंचकर विराट और उनकी टीम को चीयर करते हुए भी नजर आ चुकी हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
श्रीलंकाई क्रिकेटर जयसूर्या की वाइफ की तस्वीरें
Click Here