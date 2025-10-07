By Mohit
PUBLISHED Oct 7, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

विराट कोहली की भांजी, देखें 10 तस्वीरें

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की भांजी महक लुक्स के मामले में बॉलीवुड स्टार किड्स को टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

महक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

इंस्टा पर एक्टिव

Source: Insta

महक विराट कोहली की बहन भावना कोहली ढींगरा की बेटी हैं।

सगी बहन की बेटी

Source: Insta

कोहली की भांजी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। महक कॉलेज स्टूडेंड हैं।

कॉलेज स्टूडेंड

Source: Insta

महक फैशन कम्यूनिकेशन, डिजाइन एंड विजुअल कम्यूनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं।

चार साल का कोर्स

Source: Insta

महक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और दोस्तों संग पार्टी करना काफी पसंद है।

घूमना-फिरना पसंद

Source: Insta

महक ने 2024 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल से पढ़ाई की हुई है।

स्कूली शिक्षा

Source: Insta

महक हर तरह के अटायर में काफी स्टाइलिश नजर आती हैं। फिटनेस के मामले में भी वे काफी आगे नजर आती हैं।

हर अटायर में परफेक्ट

Source: Insta

 स्ट्रैप्लेस टॉप हो या फिर लॉन्ग वन पीस ड्रेस विराट कोहली की भांजी का ग्लैमरस अंदाज काफी बेमिसाल है।

ग्लैमरस अंदाज

Source: Insta

आपको बता दें कि महक कुछ मौकों पर स्टेडियम पहुंचकर विराट और उनकी टीम को चीयर करते हुए भी नजर आ चुकी हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

श्रीलंकाई क्रिकेटर जयसूर्या की वाइफ की तस्वीरें

 Click Here