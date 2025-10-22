By Mohit
PUBLISHED Oct 22, 2025
Cricket
विराट कोहली की बेटी संग तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दो बच्चों के पिता हैं। विराट की वाइफ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हैं।
दो बच्चे
Source: Insta
विराट एक बेटी और एक बेटे के पिता हैं। विराट की बेटी का नाम वामिका है तो बेटे का नाम अकाय है।
बच्चों के नाम
Source: Insta
विराट की बेटी का जन्म 11 जनवरी 2021 को हुआ था। वहीं बेटे का जन्म 15 फरवरी 2024 को हुआ था।
बच्चों का जन्म
Source: Insta
विराट और अनुष्का ने अबतक खुद की मर्जी से अपने दोनों बच्चों का चेहरा फैन्स को नहीं दिखाया है।
नहीं दिखाते चेहरा
Source: Insta
विराट और अनुष्का लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। कोहली के पास भारत में एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टी हैं मगर वे लंदन में रह रहे हैं।
लंदन शिफ्ट हो चुके
Source: Insta
क्रिकेटर ने टेस्ट और टी-20 फार्मैट से बीते दिनों रिटायरमेंट ली थी और वे अब अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ व्यतीत करते हैं।
परिवार के साथ
Source: Insta
विराट और अनुष्का को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
आपको बता दें कि विराट अब सिर्फ वनडे फार्मैट में खेलते हैं। विराट ने अपने करियर में 123 टेस्ट मैच और 125 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले।
करियर ऐसा
Source: Insta
वहीं विराट अबतक 303 वनडे मैच खेल चुके हैं। वे अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक जड़ चुके हैं।
इतने शतक
Photo: ICC/FB
