सूर्यकुमार की वाइफ संग रोमांटिक तस्वीरें
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान
सूर्यकुमार
यादव खेल के अलावा
अक्सर
अपनी
पर्सनल
लाइफ
के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल
लाइफ
सूर्यकुमार
यादव की
वाइफ
का नाम
देविशा
शेट्टी
है।
देविशा
और
सूर्यकुमार
कॉलेज
के दिनों से ही एक दूसरे को जानते हैं।
कॉलेज के दिनों से ही
सूर्यकुमार
और
देविशा
ने 29 मई 2016 को शादी रचाई थी। पहली मुलाकात साल 2012 में हुई थी।
पहली मुलाकात
कॉलेज
के दिनों में ही दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में
तब्दील
हो गई
थी
।
प्यार में
तब्दील
धाकड़ बल्लेबाज ने
देविशा
को
फेसबुक
पर
रिक्वेस्ट
भेजी थी।
देविशा
ने
रिक्वेस्ट
को स्वीकार भी कर लिया था।
भेजी थी
रिक्वेस्ट
सूर्यकुमार
और
देविशा
का
लव
बॉन्ड
तस्वीरों में साफ नजर भी आता है। दोनों
अक्सर
अपने-अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर एक दूसरे संग
रोमांटिक
तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।
लव
बॉन्ड
सूर्यकुमार
को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
घूमाने
-फिराने
हार्ड
हिटिंग
बैट्समैन
ने जब
देविशा
से शादी की थी तो तब वे आईपीएल-9 में कोलकाता
नाइट
राइडर्स
टीम का हिस्सा थे।
केकेआर में थे
भारतीय
स्टार
बल्लेबाज
सूर्यकुमार
यादव ने 2021 में 31 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल
डेब्यू
किया था।
इंटरनेशनल
डेब्यू
संघर्ष के दिनों में
सूर्यकुमार
का साथ
देविशा
ने बखूबी दिया। आज
सूर्यकुमार
टीम इंडिया के कप्तान हैं और
वाइफ
भी
अक्सर
उन्हें
चीयर
करने स्टेडियम पहुंच जाती हैं।
करती हैं चीयर
