इतनी पढ़ी-लिखीं हैं सूर्यकुमार की वाइफ

भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव शादीशुदा हैं। सूर्यकुमार की वाइफ का नाम देविशा है।

नाम है देविशा

देविशा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

जमकर चीयर

देविशा और सूर्यकुमार ने लव मैरिज की है। कपल कॉलेज के दिनों से ही साथ हैं।

कभी दोस्त थे

सूर्यकुमार और देविशा ने 2016 में शादी की थी। सूर्यकुमार ने टीम इंडिया में आने से पहले आईपीएल से पहचान बनाई थी।

बनाई पहचान

सूर्यकुमार की वाइफ ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट उदाहरण हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे काफी पढ़ी-लिखी भी हैं।

ब्यूटी विद ब्रेन 

देविशा ने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई से एमबीए की पढ़ाई की हुई है।

ग्रेजुएट हैं

आपको बता दें कि करीब 6 साल डेट करने के बाद इस कपल ने 2016 में शादी की थी। ग्रेजुएशन के दौरान इन दोनों की 2010 में मुलाकात हुई थी।

6 साल डेट 

देविशा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। सूर्यकुमार को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

खूब एक्टिव

देविशा लुक्स और ग्लैमर के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं। वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

देती हैं टक्कर

