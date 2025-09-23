By Mohit
सूर्यकुमार यादव का लग्जरी कार कलेक्शन
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान
सूर्यकुमार
यादव सिर्फ चौके-छक्कों के ही नहीं
लग्जरी
गाड़ियों के भी शौकीन हैं।
शौकीन
Photo:
AutoHangar
/Insta
आज हम आपको
सूर्यकुमार
यादव के पास कौन-कौन सी गाड़ियां ही इस बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
सूर्यकुमार
के कार
गैराज
में
Mercedes GLS 400d
कार है। इसकी कीमत 1.37 करोड़ रुपये के करीब है।
Mercedes GLS 400d
Photo:
AutoHangar
/Insta
इस कार की शुरुआती कीमत 1.22 करोड़ रुपये है। ये कार आरामदायक सफर के लिए
बेस्ट
मानी जाती है।
Toyota
Vellfire
Photo: Toyota
इस कार की शुरुआती कीमत 2.55 करोड़ रुपये है। इसे आप
सूर्यकुमार
के कार
गैराज
की सबसे
स्टाइलिश
कार कह सकते हैं।
Mercedes G-
Wagon
Photo:
Mercedes
सूर्यकुमार
यादव को
सेडान
कार भी काफी पसंद है। उनके पास
Audi A6
है जिसकी कीमत
64
से 70 लाख
रुपये
के बीच है।
Audi A6
Photo: Audi
सूर्यकुमार
यादव के पास
Rover Velar
एसयूवी
कार भी है जिसकी शुरुआती कीमत 79.87 लाख रुपये है।
Rover Velar
Photo: LandRover
कप्तान के पास 5
सीरीज
530डी
एम
स्पोर्ट
मॉडल
कार भी है जिसकी कीमत 74.49 लाख रुपये है।
BMW 5 Series 530D
Photo: BMW
निसान
जोंगा
ट्रक भी
सूर्यकुमार
यादव के कार
कलेक्शन
की शान है।
निसान
जोंगा
Source: Insta
ऑल्टो
,
स्विफ्ट
जैसी छोटी कारें अब इतनी सस्ती
