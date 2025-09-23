By Mohit
PUBLISHED Sep 23, 2025

 Auto

सूर्यकुमार यादव का लग्जरी कार कलेक्शन

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव सिर्फ चौके-छक्कों के ही नहीं लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन हैं।

शौकीन

Photo: AutoHangar/Insta

आज हम आपको सूर्यकुमार यादव के पास कौन-कौन सी गाड़ियां ही इस बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

Source: Insta

सूर्यकुमार के कार गैराज में Mercedes GLS 400d कार है। इसकी कीमत 1.37 करोड़ रुपये के करीब है।

Mercedes GLS 400d

Photo: AutoHangar/Insta

इस कार की शुरुआती कीमत 1.22 करोड़ रुपये है। ये कार आरामदायक सफर के लिए बेस्ट मानी जाती है।

Toyota Vellfire

Photo: Toyota

इस कार की शुरुआती कीमत 2.55 करोड़ रुपये है। इसे आप सूर्यकुमार के कार गैराज की सबसे स्टाइलिश कार कह सकते हैं।

Mercedes G-Wagon

Photo: Mercedes

सूर्यकुमार यादव को सेडान कार भी काफी पसंद है। उनके पास Audi A6 है जिसकी कीमत 64 से 70 लाख रुपये के बीच है।

Audi A6

Photo: Audi

सूर्यकुमार यादव के पास Rover Velar एसयूवी कार भी है जिसकी शुरुआती कीमत 79.87 लाख रुपये है।

Rover Velar

Photo: LandRover

कप्तान के पास 5 सीरीज 530डी एम स्पोर्ट मॉडल कार भी है जिसकी कीमत 74.49 लाख रुपये है।

BMW 5 Series 530D

Photo: BMW

निसान जोंगा ट्रक भी सूर्यकुमार यादव के कार कलेक्शन की शान है।

निसान जोंगा

Source: Insta

