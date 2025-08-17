By Mohit
PUBLISHED August 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

रैना या प्रियंका कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा?

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना शादीशुद हैं और दो बच्चों के पिता हैं।

रैना की वाइफ का नाम प्रियंका रैना चौधरी है जो कि 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण मानी जा सकती हैं।

आज हम आपको सुरेश रैना और प्रियंका चौधरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।

सबसे पहले बात रैना की करते हैं। रैना ने बोर्डिंग स्कूल से शुरुआती एजुकेशन हासिल करने के बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।

साल 2022 में पूर्व बल्लेबाज को चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी।

यानी खेल ही नहीं रैना ने पढ़ाई में भी समय दिया।

बात करें प्रियंका की तो उन्होंने कृष्णा इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक किया है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद प्रियंका नीदरलैंड में बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने लगीं।

यानी पढ़ाई के मामले में अगर ये कहा जाए कि प्रियंका और सुरेश रैना एक-दूसरे को टक्कर देते हैं तो गलत नहीं होगा।

आपको बता दें कि प्रियंका और सुरेश ने साल 2015 में शादी कर ली थी। प्रियंका रैना के बचपन के कोच की बेटी हैं। 

