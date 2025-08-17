रैना या प्रियंका कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा?

By Mohit
PUBLISHED August 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
रैना या प्रियंका कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा?
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना शादीशुद हैं और दो बच्चों के पिता हैं।
दो बच्चों के माता-पिता
Source: Insta
रैना की वाइफ का नाम प्रियंका रैना चौधरी है जो कि 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण मानी जा सकती हैं।
'ब्यूटी विद ब्रेन'
Source: Insta
आज हम आपको सुरेश रैना और प्रियंका चौधरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
सबसे पहले बात रैना की करते हैं। रैना ने बोर्डिंग स्कूल से शुरुआती एजुकेशन हासिल करने के बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।
रैना की पढ़ाई
Source: Insta
साल 2022 में पूर्व बल्लेबाज को चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी।
मानद उपाधि
Source: Insta
यानी खेल ही नहीं रैना ने पढ़ाई में भी समय दिया।
पढ़ाई नहीं छोड़ी
Source: Insta
बात करें प्रियंका की तो उन्होंने कृष्णा इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक किया है।
प्रियंका की एजुकेशन
Source: Insta
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद प्रियंका नीदरलैंड में बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने लगीं।
बैंकिंग सेक्टर में जॉब
Source: Insta
यानी पढ़ाई के मामले में अगर ये कहा जाए कि प्रियंका और सुरेश रैना एक-दूसरे को टक्कर देते हैं तो गलत नहीं होगा।
देते हैं टक्कर
Source: Insta
आपको बता दें कि प्रियंका और सुरेश ने साल 2015 में शादी कर ली थी। प्रियंका रैना के बचपन के कोच की बेटी हैं।
कोच की बेटी
Source: Insta
10 तस्वीरों में देखिए क्रुणाल पांड्या का परिवार
Click Here