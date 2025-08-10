By Mohit
सुरेश रैना की बहन रेणु तनेजा की 10 PHOTO
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना ने रक्षाबंधन के मौके पर बहन रेणु तनेजा संग तस्वीरें शेयर कीं।
रक्षाबंधन मनाया
सुरेश रैना और उनकी बहन के बीच काफी स्पेशल बॉन्ड है। ये तस्वीरों में साफ नजर भी आता है।
स्पेशल बॉन्ड
सुरेश रैना बहन संग दोस्त की तरह रहते हैं। आपको बता दें कि रेणु शादीशुदा हैं।
शादीशुदा हैं
सुरेश रैना की तरह ही बहन रेणु भी काफी आध्यातमिक हैं। वे पूजा-पाठ में काफी विश्वास रखती हैं।
काफी आध्यातमिक
रेणु अक्सर बच्चों संग अलग-अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए जाती रहती हैं।
मौका मिलते ही
सुरेश रैना अक्सर बहन रेणु संग तस्वीरें शेयर करते हैं। वहीं रेणु के इंस्टाग्राम पर भी सुरेश संग काफी तस्वीरें हैं।
शेयर करते हैं तस्वीरें
सुरेश रैना की बहन लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। रेणु को घूमने-फिरने का काफी शौक है।
घूमने की शौकीन
ये तस्वीर रैना के संघर्ष के दिनों की है। वे इस तस्वीर में बहन और मां संग नजर आ रहे हैं।
पुरानी यादें
पूर्व ऑलराउंडर को खाना बनाना काफी पसंद है। वहीं बहन भी उनके इस शौक को पूरा करने में भरपूर मदद करती हैं।
एक जैसे शौक
सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं रेणु भाई के साथ अलग-अलग त्योहार मनाना काफी पसंद करती हैं।
हर खुशी भी साथ
