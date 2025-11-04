By Mohit
PUBLISHED Nov 4, 2025

 Cricket

स्मृति मंधाना की मंगेतर संग 11 तस्वीरें

संगीतकार पलाश मुच्छल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के मंगेतर हैं।

पलाश मुच्छल

पलाश और स्मृति ने काफी समय तक डेट करने के बाद एक-दूसरे को अपना लाइट पार्टनर चुना है। पलाश ने तो स्मृति के नाम का टैटू भी अपने हाथ में बनवाया हुआ है।

लंबी डेटिंग

पलाश भारतीय शास्त्रीय गायन में ट्रेंड हैं। पलाश 1995 में इंदौर के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे थे।

1995 में जन्म

स्मृति अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पलाश संग तस्वीरें शेयर करती रहती है जिनमें दोनों का स्पेशल बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

स्पेशल बॉन्ड

पलाश और स्मृति को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो दोनों अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलते ही

आपको बता दें कि पलाश मशहूर सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। वे देश के कुछ टॉप सिंगर्स और लिरिसिस्ट के साथ काम कर चुके हैं।

सिंगर के भाई

स्मृति और पलाश के रिलेशनशिप की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। दोनों ने रिलेशनशिप को छिपाकर रखा था मगर 2024 में इसे पब्लिक किया था।

छिपाकर रखा था

आपको बता दें कि पलाश संगीतकार के अलावा फिल्म निर्देशन, लेखक और एक्टर भी हैं।

मल्टी टैलेंट

पलाश ने बतौर म्यूजिक कंपोजर फिल्म ‘ढिश्कियाऊं’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

म्यूजिक कंपोजर

29 वर्षीय स्मृति की बात करें तो वे अबतक 7 टेस्ट मैच, 117 वनडे मैच और 153 टी-20 मैच खेल चुकी हैं।

स्मृति का करियर

