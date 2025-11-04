By Mohit
PUBLISHED Nov 4, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
स्मृति मंधाना की मंगेतर संग 11 तस्वीरें
संगीतकार पलाश मुच्छल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के मंगेतर हैं।
पलाश मुच्छल
Source: Insta
पलाश और स्मृति ने काफी समय तक डेट करने के बाद एक-दूसरे को अपना लाइट पार्टनर चुना है। पलाश ने तो स्मृति के नाम का टैटू भी अपने हाथ में बनवाया हुआ है।
लंबी डेटिंग
Source: Insta
पलाश भारतीय शास्त्रीय गायन में ट्रेंड हैं। पलाश 1995 में इंदौर के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे थे।
1995 में जन्म
Source: Insta
स्मृति अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पलाश संग तस्वीरें शेयर करती रहती है जिनमें दोनों का स्पेशल बॉन्ड साफ नजर भी आता है।
स्पेशल बॉन्ड
Source: Insta
पलाश और स्मृति को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो दोनों अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
आपको बता दें कि पलाश मशहूर सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। वे देश के कुछ टॉप सिंगर्स और लिरिसिस्ट के साथ काम कर चुके हैं।
सिंगर के भाई
Source: Insta
स्मृति और पलाश के रिलेशनशिप की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। दोनों ने रिलेशनशिप को छिपाकर रखा था मगर 2024 में इसे पब्लिक किया था।
छिपाकर रखा था
Source: Insta
आपको बता दें कि पलाश संगीतकार के अलावा फिल्म निर्देशन, लेखक और एक्टर भी हैं।
मल्टी टैलेंट
Source: Insta
पलाश ने बतौर म्यूजिक कंपोजर फिल्म ‘ढिश्कियाऊं’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था।
म्यूजिक कंपोजर
Source: Insta
29 वर्षीय स्मृति की बात करें तो वे अबतक 7 टेस्ट मैच, 117 वनडे मैच और 153 टी-20 मैच खेल चुकी हैं।
स्मृति का करियर
Source: Insta
कप्तान हरमनप्रीत कौर की 11 ग्लैमरस तस्वीरें
Click Here