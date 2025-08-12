By Mohit
PUBLISHED August 12, 2025
शुभमन गिल की बहन ने शेयर कीं PHOTOS
भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल की बहन शहनील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं।
इन्फ्लुएंसर
शहनील ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज नजर आ रहा है।
तस्वीरें शेयर की हैं
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली शहनील ने एकबार फिर साबित कर दिया कि स्टाइल के मामले में वे किसी से कम नहीं।
फिर किया साबित
ब्लैक फ्लोरल लंहगा में शुभमन गिल की बहन सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं
फ्लोरल लंहगा
फोटो क्लिक करवाते वक्त किस तरह से कैमरामैन को पोज देना है ये तो कोई शहनील से सीख सकता है।
सीख सकता है
अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली शहनील की फिटनेस भी उनके इस एथनिक लुक में चार चांद लगा रही है।
फिटनेस लाजवाब
लहंगा के अलावा शहनील के इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनमें सूट सलवार पहना हुआ है।
सूट सलवार लुक ऐसा
आपको बता दें कि शहनील शुभमन के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। दोनों एक-दूसरे संग दोस्त की तरह रहते हैं।
स्पेशल बॉन्ड
शहनील लाइमलाइट में रहना काफी पसंद करती हैं और अक्सर स्टेडियम पहुंचकर भाई और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
