By Mohit
PUBLISHED August 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

शुभमन गिल की बहन ने शेयर कीं PHOTOS

भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल की बहन शहनील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं।

इन्फ्लुएंसर

Source: Insta

शहनील ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज नजर आ रहा है।

तस्वीरें शेयर की हैं

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली शहनील ने एकबार फिर साबित कर दिया कि स्टाइल के मामले में वे किसी से कम नहीं।

फिर किया साबित

Source: Insta

ब्लैक फ्लोरल लंहगा में शुभमन गिल की बहन सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं

फ्लोरल लंहगा

Source: Insta

फोटो क्लिक करवाते वक्त किस तरह से कैमरामैन को पोज देना है ये तो कोई शहनील से सीख सकता है।

सीख सकता है

Source: Insta

अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देने वाली शहनील की फिटनेस भी उनके इस एथनिक लुक में चार चांद लगा रही है।

फिटनेस लाजवाब

Source: Insta

लहंगा के अलावा शहनील के इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनमें सूट सलवार पहना हुआ है।

सूट सलवार लुक ऐसा

Source: Insta

आपको बता दें कि शहनील शुभमन के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। दोनों एक-दूसरे संग दोस्त की तरह रहते हैं।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

शहनील लाइमलाइट में रहना काफी पसंद करती हैं और अक्सर स्टेडियम पहुंचकर भाई और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

क्रिकेटर जिसकी फोटो कभी नोट पर छपी थी

 Click Here