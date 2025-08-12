By Mohit
PUBLISHED August 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
केएल या श्रेयस अय्यर, कौन ज्यादा पढ़ा?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और श्रेयस अय्यर काफी पढ़े लिखे हैं।
काफी पढ़े
आज हम आपको इन दोनों दिग्गजों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इस बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
सबसे पहले बात श्रेयस अय्यर की करते हैं। अय्यर ने स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल, माटुंगा से की है।
अय्यर की स्कूली एजुकेशन
Source: Insta
अय्यर ने मुंबई के रामनिरंजन आनंदराव पोदार कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स (B.Com) की डिग्री हासिल की हुई है।
ग्रेजुएट
Source: Insta
अब बात करते हैं केएल राहुल की तो शुरुआती शिक्षा NITK इंग्लिश मीडियम स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने सेंट एलॉयसियस कॉलेज मंगलुरु में एडमिशन लिया।
केएल का स्कूली एजुकेशन
Source: Insta
स्कूली एजुकेशन पूरी करने के बाद केएल ने बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया।
यहां से भी पढ़े
Source: Insta
केएल राहुल ने इस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स (B.Com) की डिग्री हासिल की।
B.Com डिग्री
Source: Insta
यानी एजुकेशन के मामले में केएल और अय्यर दोनों ही क्रिकेटर बराबर हैं।
बराबर हैं दोनों
Source: Insta
दिग्गजों ने साबित किया कि पढ़ाई के साथ-साथ करियर को किस तरह से बैलेंस किया जाता है।
साबित किया
Source: Insta
आपको बता दें कि कई क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिन्होंने क्रिकेट में व्यस्तता के चलते 10वीं या 12वीं तक की ही पढ़ाई की।
व्यस्तता के चलते
वाइफ की जॉब की खातिर 7 साल क्रिकेट से दूर रहा ये
Click Here