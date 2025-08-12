By Mohit
PUBLISHED August 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

केएल या श्रेयस अय्यर, कौन ज्यादा पढ़ा?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और श्रेयस अय्यर काफी पढ़े लिखे हैं।

काफी पढ़े

आज हम आपको इन दोनों दिग्गजों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इस बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

सबसे पहले बात श्रेयस अय्यर की करते हैं। अय्यर ने स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल, माटुंगा से की है।

अय्यर की स्कूली एजुकेशन

अय्यर ने मुंबई के रामनिरंजन आनंदराव पोदार कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स (B.Com) की डिग्री हासिल की हुई है।

ग्रेजुएट

अब बात करते हैं केएल राहुल की तो शुरुआती शिक्षा NITK इंग्लिश मीडियम स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने सेंट एलॉयसियस कॉलेज मंगलुरु में एडमिशन लिया।

केएल का स्कूली एजुकेशन

स्कूली एजुकेशन पूरी करने के बाद केएल ने बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया।

यहां से भी पढ़े

केएल राहुल ने इस यूनिवर्सिटी से  बैचलर ऑफ कॉमर्स (B.Com) की डिग्री हासिल की।

B.Com डिग्री 

यानी एजुकेशन के मामले में केएल और अय्यर दोनों ही क्रिकेटर बराबर हैं।

बराबर हैं दोनों

दिग्गजों ने साबित किया कि पढ़ाई के साथ-साथ करियर को किस तरह से बैलेंस किया जाता है।

साबित किया

आपको बता दें कि कई क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिन्होंने क्रिकेट में व्यस्तता के चलते 10वीं या 12वीं तक की ही पढ़ाई की।

व्यस्तता के चलते

