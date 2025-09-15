By Mohit
शिवम की है लव मैरिज, वाइफ संग तस्वीरें
भारतीय टीम के
ऑलराउंडर
शिवम
दुबे
शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
शिवम
दुबे
ने धर्म की दीवार को लांघकर
लव
मैरिज
की है।
दुबे
हिंदू परिवार से हैं तो वहीं अंजुम मुस्लिम परिवार से हैं।
शिवम
की
वाइफ
का नाम अंजुम खान है और वे बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
साल 2021 में इस
कपल
ने शादी की थी। ये शादी हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी।
शादी के बाद
सोशल
मीडिया पर दोनों को
ट्रोलिंग
का सामना करना पड़ा था मगर दोनों ने परिस्थिति को अच्छे से संभाल लिया था।
शादी के 4 साल बाद दोनों
हैप्पी
लाइफ
जी रहे हैं और
शिवम
भी लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं।
शिवम
और अंजुम ने दिखाया है कि दो धर्म दीवार का नहीं बल्कि एक-दूसरे के लिए पुल की तरह काम करता है।
अंजुम खान
मॉडल
के साथ-साथ
एक्ट्रेस
भी हैं।
शिवम
की
वाइफ
ने फाइन
आर्ट्स
में डिग्री ली हुई है।
ऑलराउंडर
को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बच्चों को
घूमाने
-फिराने ले जाते हैं।
अंजुम
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं। वे
आईपीएल
के दौरान
शिवम
और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करती हैं।
सूर्यकुमार
यादव की
वाइफ
संग
रोमांटिक
तस्वीरें
