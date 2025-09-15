By Mohit
शिवम की है लव मैरिज, वाइफ संग तस्वीरें

भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।

दो बच्चों के पिता भी

Source: Insta

शिवम दुबे ने धर्म की दीवार को लांघकर लव मैरिज की है। दुबे हिंदू परिवार से हैं तो वहीं अंजुम मुस्लिम परिवार से हैं।

धर्म की दीवार

Source: Insta

शिवम की वाइफ का नाम अंजुम खान है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

साल 2021 में इस कपल ने शादी की थी। ये शादी हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी।

2021 में शादी

Source: Insta

शादी के बाद सोशल मीडिया पर दोनों को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था मगर दोनों ने परिस्थिति को अच्छे से संभाल लिया था। 

ट्रोलिंग का सामना

Source: Insta

शादी के 4 साल बाद दोनों हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और शिवम भी लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं।

 हैप्पी लाइफ

Source: Insta

शिवम और अंजुम ने दिखाया है कि दो धर्म दीवार का नहीं बल्कि एक-दूसरे के लिए पुल की तरह काम करता है।

पुल की तरह

Source: Insta

अंजुम खान मॉडल के साथ-साथ एक्ट्रेस भी हैं। शिवम की वाइफ ने फाइन आर्ट्स में डिग्री ली हुई है।

ये है पेशा

Source: Insta

ऑलराउंडर को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों को घूमाने-फिराने ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

अंजुम लाइमलाइट से दूर रहती हैं। वे आईपीएल के दौरान शिवम और उनकी टीम को जमकर चीयर करती हैं।

जमकर चीयर

Source: Insta

