10 तस्वीर में देखिए संजू सैमसन का परिवार
भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन के परिवार में कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
संजू सैमसन की मां का नाम लिजी विश्वनाथ हैं, जो एक हाउसवाइफ हैं।
मां
Source: Insta
संजू सैमसन के पिता सैमसन विश्वनाथ कभी दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल थे। बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी।
ये हैं पिता
Source: Insta
सूंज सैमसन के भाई का नाम सैली सैमसन है जो कि पेशे से क्रिकेटर हैं।
भाई
Source: Insta
संजू सैमसन की वाइफ का नाम चारुलता है और वो केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में रहती हैं।
वाइफ
Source: Insta
संजू सैमसन ईसाई धर्म से आते हैं, जबकि चारुलता हिंदू धर्म से हैं।
अलग-अलग धर्म
Source: Insta
वे संजू की क्लासमेट थीं। दोनों तिरुवनंतपुरम के इवानियोस कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे।
कॉलेज से ही साथ
Source: Insta
चारुलता अक्सर आईपीएल के दौरान स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
आपको बता दें कि संजू अबतक 16 वनडे मैच, 42 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 176 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
