10 तस्वीर में देखिए संजू सैमसन का परिवार

भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन के परिवार में कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

Source: Insta

संजू सैमसन की मां का नाम लिजी विश्वनाथ हैं, जो एक हाउसवाइफ हैं।

मां

Source: Insta

संजू सैमसन के पिता सैमसन विश्वनाथ कभी दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल थे। बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी।

ये हैं पिता

Source: Insta

सूंज सैमसन के भाई का नाम सैली सैमसन है जो कि पेशे से क्रिकेटर हैं।

भाई

Source: Insta

संजू सैमसन की वाइफ का नाम चारुलता है और वो केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में रहती हैं।

वाइफ

Source: Insta

संजू सैमसन ईसाई धर्म से आते हैं, जबकि चारुलता हिंदू धर्म से हैं।

अलग-अलग धर्म

Source: Insta

वे संजू की क्लासमेट थीं। दोनों तिरुवनंतपुरम के इवानियोस कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे।

कॉलेज से ही साथ

Source: Insta

चारुलता अक्सर आईपीएल के दौरान स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

आपको बता दें कि संजू अबतक 16 वनडे मैच, 42 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 176 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

करियर ऐसा

Source: Insta

