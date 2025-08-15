By Mohit
अंदर से ऐसी है रोहित की नई कार Urus
वनडे फार्मैट के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने अपने कार कलेक्शन में एक और कार को जोड़ा है।
कार कलेक्शन
Photo: Lamborghini
रोहित ने Lamborghini Urus SE स्पोर्ट्स कार खरीदी है। ये Lamborghini Urus का अपडेटेड वर्जन है।
Urus SE
Photo: Lamborghini
कार की अधिकतम पावर 588kW (ICE+EE संयुक्त रूप से) है तो टॉप स्पीड 312 किलोमीटर प्रति घंटा है।
टॉप स्पीड
Photo: Lamborghini
कार में 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। इंटीरियर इतना आलीशान है कि निगाहें ही न हटे।
आलीशान इंटीरियर
Photo: Lamborghini
इन्फोटेनमेंट स्क्रीन बड़ी है और इसमें नए ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है।
नए ग्राफिक्स
Photo: Lamborghini
सेंटर कंसोल पर कई तरह के कंट्रोल बटन दिए गए हैं। यहीं पर गियर शिफ्टर दिया गया है।
गियर शिफ्टर
Photo: Lamborghini
सेंटर कंसोल के बाईं ओर ड्राइव मोड स्विच है जिससे छह अलग-अलग ड्राइविंग मोड को सेलेक्ट किया जा सकता है। वहीं दाईं ओर हाइब्रिड पावरट्रेन को कंट्रोल करने के लिए बटन हैं।
ड्राइविंग मोड
Photo: Lamborghini
कार में 4.0 लीटर की क्षमता वाला ट्वीन टर्बोचार्ज V8 इंजन है जो कि 620hp की पावर और 800Nm का टॉर्क जरनेट करने में सक्षम है।
इंजन क्षमता
Photo: Lamborghini
ये कार 3.4 सेकेंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम से लैस इस कार में 25.9kWh की लिथियम-आयन बैटरी लगी हुई है।
बैटरी
Photo: Lamborghini
कंपनी सिर्फ बैटरी पर ही 60 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज का दावा करती है।
बैटरी पर 60 KM
Photo: Lamborghini
