अंदर से ऐसी है रोहित की नई कार Urus

वनडे फार्मैट के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने अपने कार कलेक्शन में एक और कार को जोड़ा है।

रोहित ने  Lamborghini Urus SE स्पोर्ट्स कार खरीदी है। ये Lamborghini Urus का अपडेटेड वर्जन है।

कार की अधिकतम पावर 588kW (ICE+EE संयुक्त रूप से) है तो टॉप स्पीड 312 किलोमीटर प्रति घंटा है।

कार में 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। इंटीरियर इतना आलीशान है कि निगाहें ही न हटे।

इन्फोटेनमेंट स्क्रीन बड़ी है और इसमें नए ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। 

सेंटर कंसोल पर कई तरह के कंट्रोल बटन दिए गए हैं। यहीं पर गियर शिफ्टर दिया गया है।

सेंटर कंसोल के बाईं ओर ड्राइव मोड स्विच है जिससे छह अलग-अलग ड्राइविंग मोड को सेलेक्ट किया जा सकता है। वहीं दाईं ओर हाइब्रिड पावरट्रेन को कंट्रोल करने के लिए बटन हैं।

कार में 4.0 लीटर की क्षमता वाला ट्वीन टर्बोचार्ज V8 इंजन है जो कि 620hp की पावर और 800Nm का टॉर्क जरनेट करने में सक्षम है।

ये कार 3.4 सेकेंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम से लैस इस कार में  25.9kWh की लिथियम-आयन बैटरी लगी हुई है।

कंपनी सिर्फ बैटरी पर ही 60 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज का दावा करती है।

