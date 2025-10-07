By Mohit
PUBLISHED Oct 7, 2025
रोहित की वाइफ और बच्चों संग तस्वीरें
भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्म अक्सर खेल के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
आज हम आपको रोहित शर्मा की वाइफ और बच्चों से मिलवा रहे हैं।
फैमिली
Source: Insta
रोहित शर्मा की वाइफ का नाम रितिका सजदेह है। इस कपल ने 2015 में शादी कर ली थी।
2015 में शादी
Source: Insta
भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज की बेटी का नाम समायरा शर्मा है। समायरा का जन्म 30 दिसंबर 2018 को हुआ था।
बेटा समायरा
Source: Insta
रोहित शर्मा को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
रितिका अक्सर बेटी संग स्टेडियम पहुंचकर रोहित और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
स्टेडियम पहुंचकर
Source: Insta
आपको बता दें कि रोहित शर्मा टी-20 इंटरनेशनल और टेस्ट फार्मैट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।
रिटायरमेंट ले चुके
Video: ICC/FB
रोहित शर्मा का एक बेटा भी है जिनका नाम अहान है। अहान का जन्म 15 नवंबर 2024 को हुआ था।
एक बेटा भी है
Source: Insta
रोहित ने अबतक अपने बेटे का चेहरा फैन्स को नहीं दिखाया। सोशल मीडिया पर भी कुछ ही तस्वीरें अपलोड की हैं जिनमें चेहरा नहीं दिखाया।
चेहरा नहीं दिखाया
Source: Insta
