रोहित की वाइफ और बच्चों संग तस्वीरें

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्म अक्सर खेल के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

आज हम आपको रोहित शर्मा की वाइफ और बच्चों से मिलवा रहे हैं।

फैमिली

रोहित शर्मा की वाइफ का नाम रितिका सजदेह है। इस कपल ने 2015 में शादी कर ली थी।

2015 में शादी

भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज की बेटी का नाम समायरा शर्मा है। समायरा का जन्म 30 दिसंबर 2018 को हुआ था।

बेटा समायरा

रोहित शर्मा को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

रितिका अक्सर बेटी संग स्टेडियम पहुंचकर रोहित और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

स्टेडियम पहुंचकर

आपको बता दें कि रोहित शर्मा टी-20 इंटरनेशनल और टेस्ट फार्मैट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

रिटायरमेंट ले चुके

रोहित शर्मा का एक बेटा भी है जिनका नाम अहान है। अहान का जन्म 15 नवंबर 2024 को हुआ था।

एक बेटा भी है

रोहित ने अबतक अपने बेटे का चेहरा फैन्स को नहीं दिखाया। सोशल मीडिया पर भी कुछ ही तस्वीरें अपलोड की हैं जिनमें चेहरा नहीं दिखाया।

चेहरा नहीं दिखाया

