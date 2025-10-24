By Mohit
PUBLISHED Oct 24, 2025

पंत की रूमर्ड GF की फिटनेस तो देख लीजिए

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अक्सर खेल के अलावा अपनी पर्नसनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

ऋषभ पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ईशा नेगी हैं जो कि उत्तराखंड के देहरादून में रहती है।

ईशा नेगी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस होने के साथ ही बेहद फिट भी हैं।

पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं और जिम में रेगुलर वर्कआउट करती हैं।

ईशा जिम वर्कआउट सेशन की फोटोज और वीडियोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।

ईशा जिम के साथ-साथ ही अपनी डाइट का भी खास तौर पर ख्याल रखती हैं। वे ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाती हैं।

आपको बता दें कि पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं।

ईशा पंत की बहन साक्षी की शादी में भी शामिल हुई थीं। इस दौरान उनका लहंगा लुक सबसे हटकर था।

पंत ने साल 2019 में ईशा नेगी संग ये तस्वीर शेयर की थी। दोनों अक्सर एक दूसरे की सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट भी करते रहते हैं।

