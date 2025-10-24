By Mohit
PUBLISHED Oct 24, 2025
पंत की रूमर्ड GF की फिटनेस तो देख लीजिए
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अक्सर खेल के अलावा अपनी पर्नसनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
ऋषभ पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ईशा नेगी हैं जो कि उत्तराखंड के देहरादून में रहती है।
ईशा नेगी
Source: Insta
ईशा नेगी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस होने के साथ ही बेहद फिट भी हैं।
बेहद फिट भी
Source: Insta
पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देती हैं और जिम में रेगुलर वर्कआउट करती हैं।
खासा ध्यान
Source: Insta
ईशा जिम वर्कआउट सेशन की फोटोज और वीडियोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: Insta
ईशा जिम के साथ-साथ ही अपनी डाइट का भी खास तौर पर ख्याल रखती हैं। वे ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाती हैं।
डाइट पर भी फोकस
Source: Insta
आपको बता दें कि पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं।
क्या है पेशा?
Source: Insta
ईशा पंत की बहन साक्षी की शादी में भी शामिल हुई थीं। इस दौरान उनका लहंगा लुक सबसे हटकर था।
लहंगा लुक
Source: Insta
पंत ने साल 2019 में ईशा नेगी संग ये तस्वीर शेयर की थी। दोनों अक्सर एक दूसरे की सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट भी करते रहते हैं।
खुद शेयर की थी
Source: Insta
