By Mohit
PUBLISHED August 8, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ऋषभ पंत की रूमर्ड GF का स्टाइलिश अंदाज

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ईशा नेगी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

ईशा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार ग्लैमरस और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

Source: Insta

पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने एकबार फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे वन पीस ड्रेस में नजर आ रही हैं।

लेटेस्ट तस्वीरें

Source: Insta

तस्वीरें क्लिक करते वक्त किस तरह से स्टाइलिश पोज देने हैं ये तो कोई ईशा से सीख सकता है।

स्टाइलिश पोज

Source: Insta

खुले बाल और चेहरे पर स्माइल ईशा के लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

स्माइल

Source: Insta

ईशा नेगी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं और उनकी फिटनेस भी देखते ही बन रही है।

बेहद फिट

Source: Insta

आपको बता दें कि पंत और ईशा ने कभी आधिकारिक तौर पर अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी नहीं कहा है।

आधिकारिक तौर पर

Source: Insta

साल 2020 में क्रिकेटर पंत ने ईशा संग ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी और तभी से चर्चाएं तेज हैं।

शेयर की थी ये तस्वीर

Source: Insta

ईशा पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं और नोएडा से पढ़ाई कर चुकी हैं।

इंटीरियर डिजाइनर

Source: Insta

ईशा नेगी अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं और इसके लिए वे जिम में जमकर कसरत करती हैं।

जमकर कसरत

Source: Insta

पाक ऑलराउंडर जिसने सगी मौसी की बेटी से किया था निकाह

 Click Here