PUBLISHED Oct 5, 2025
रिंकू
सिंह ने बहन को दिया खास तोहफा
एशिया कप में जीत के बाद
ऑलराउंड
रिंकू
सिंह ने बहन को
स्कूटी
गिफ्ट
की है।
स्कूटी
गिफ्ट
Source: Insta
रिंकू
सिंह की बहन नेहा ने अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
भाई से
स्कूटी
मिलने के बाद नेहा ने अपनी पोस्ट के
कैप्शन
में लिखा
-
थैंक
यू
रिंकू
भैया। आई
लव
यू
भैया।
'
कैप्शन
Source: Insta
स्कूटी
घर पर पहुंची तो नेहा ने सबसे पहले इसकी पूजा की।
स्कूटी
को माला भी पहनाई।
पूजा भी की
Source: Insta
रिंकू
के माता-पिता भी इस दौरान मौजूद थे। परिवार की खुशी देखते ही बन रही है।
खुश नजर आए सभी
Source: Insta
पूजा पूरी कर लेने के बाद नेहा ने
स्कूटी
ड्राइव
की। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी।
स्कूटी ड्राइव
Source: Insta
आपको बता दें कि
रिंकू
ने इससे पहले अपने पिता को भी
स्पोर्ट्स
बाइक
गिफ्ट
की थी।
पिता को दे चुके बाइक
Source: Insta
मालूम हो कि
रिंकू
सिंह के पिता कभी
सिलिंडर
डिलीवरी
का काम करते थे।
रिंकू
ने परिवार को गरीबी से निकाला है।
गरीबी से निकाला
Source: Insta
क्रिकेटर ने
आईपीएल
और टीम इंडिया के लिए खेलकर मोटी कमाई की है। आज पूरा परिवार आलीशान जिंदगी व्यतीत कर रहा है।
मोटी कमाई
Source: Insta
रिंकू
ने
अलीगढ़
में लाखों रुपये खर्च कर
लग्जरी
घर भी बनाया है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं।
घर भी बनवाया
Source: Insta
बांग्लादेशी क्रिकेटर की
वाइफ
संग 10
रोमांटिक
तस्वीर
