By Mohit
PUBLISHED Oct 5, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

रिंकू सिंह ने बहन को दिया खास तोहफा

एशिया कप में जीत के बाद ऑलराउंड रिंकू सिंह ने बहन को स्कूटी गिफ्ट की है।

स्कूटी गिफ्ट

Source: Insta

रिंकू सिंह की बहन नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

भाई से स्कूटी मिलने के बाद नेहा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा - थैंक यू रिंकू भैया। आई लव यू भैया।'

कैप्शन

Source: Insta

स्कूटी घर पर पहुंची तो नेहा ने सबसे पहले इसकी पूजा की। स्कूटी को माला भी पहनाई।

पूजा भी की

Source: Insta

रिंकू के माता-पिता भी इस दौरान मौजूद थे। परिवार की खुशी देखते ही बन रही है।

खुश नजर आए सभी

Source: Insta

पूजा पूरी कर लेने के बाद नेहा ने स्कूटी ड्राइव की। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी।

स्कूटी ड्राइव

Source: Insta

आपको बता दें कि रिंकू ने इससे पहले अपने पिता को भी स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट की थी।

पिता को दे चुके बाइक

Source: Insta

मालूम हो कि रिंकू सिंह के पिता कभी सिलिंडर डिलीवरी का काम करते थे। रिंकू ने परिवार को गरीबी से निकाला है।

गरीबी से निकाला

Source: Insta

क्रिकेटर ने आईपीएल और टीम इंडिया के लिए खेलकर मोटी कमाई की है। आज पूरा परिवार आलीशान जिंदगी व्यतीत कर रहा है।

मोटी कमाई

Source: Insta

रिंकू ने अलीगढ़ में लाखों रुपये खर्च कर लग्जरी घर भी बनाया है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं।

घर भी बनवाया

Source: Insta

बांग्लादेशी क्रिकेटर की वाइफ संग 10 रोमांटिक तस्वीर

 Click Here