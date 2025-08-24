By Mohit
PUBLISHED Aug 24, 2025

 Cricket

रिंकू और सांसद प्रिया सरोज की लव स्टोरी

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ऑलराउंडर रिंकू सिंह जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

जल्द शादी संभव

रिंकू सिंह की सपा सांसद प्रिया सरोज से रिंकू की इसी साल सगाई हुई है।

सगाई हो चुकी

क्रिकेटर ने शादी से पहले एक इंटरव्यू में अब अपनी लव स्टोरी सबके साथ शेयर की है।

लव स्टोरी ऐसी

रिंकू ने एक इंटरव्यू में कहा 'मेरा एक फैन पेज था, जिसने प्रिया की फोटो डाली थीं। मैंने प्रिया की फोटो देखी और मुझे अच्छी लगी।'

शुरुआत ऐसी थी

क्रिकेटर ने आगे बताया 'मुझे लगा की ये (प्रिया) मेरे लिए परफेक्ट है। मैंने सोचा मैसेज कर देता हूं फिर सोचा नहीं अच्छा नहीं लगेगा।'

परफेक्ट पार्टनर

ऑलराउंडर ने इंटरव्यू में आगे कहा 'उन्होंने पहले मेरे एक दो फोटो लाइक किए। इसके बाद मैंने मैसेज कर दिया और शुरुआत हो गई।'

फोटो लाइक

रिंकू ने आगे कहा 'उधर से भी तुरंत जवाब आ गया था, एक हफ्ते के बाद से ही हम दोनों के बीच रेगुलर बातचीत शुरू हो गई थी। और फिर मुझे उनसे प्यार हो गया।'

रेगुलर बातचीत 

वहीं शादी को लेकर रिंकू ने बताया है कि उनका शेड्यूल काफी व्यस्त है।

काफी व्यस्त

रिंकू ने ये भी बताया कि पहले नवंबर में तय था मगर हो सकता है कि अब इसमें क्या पता 4-5 महीने की देरी हो।

4-5 महीने की देरी?

आपको बता दें कि 27 वर्षीय रिंकू अबतक 2 वनडे मैच, 33 टी20 मैच और आईपीएल में 58 मैच खेल चुके हैं।

रिंकू का करियर

