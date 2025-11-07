By Mohit
PUBLISHED Nov 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
क्रिकेटर रिंकू सिंह के घर की फोटोज
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा स्टार ऑलराउंडर रिंकू सिंह उन क्रिकेटर्स में शुमार रहे हैं जिन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है।
गरीबी देखी
Source: Insta
रिंकू के पिता कभी सिलिंडर डिलीवरी का काम किया करते थे। घर में पैसे की तंगी थी मगर रिंकू के हौसले बुलंद थे।
सिलिंडर डिलीवरी
Source: Insta
आईपीएल के जरिए छाए रिंकू की कमाई अब करोड़ों में है। रिंकू अब लग्जरी घर में रहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है।
लग्जरी घर
Source: Insta
रिंकू सिंह की बहन नेहा अक्सर घर की तस्वीरें और वीडियोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: Insta
रिंकू सिंह का अलीगढ़ वाला घर ओजोन सिटी के गोल्डन एस्टेट में स्थित है। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं।
कहां है?
Source: Insta
रिंकू के इस घर में स्विमिंग पूल से लेकर खूबसूरत छत है जिसपर काफी यूनिक डिजाइन किया गया है। छत पर भी बैठने की बेहतरीन व्यवस्था है।
यूनिक डिजाइन
Source: Insta
एंट्री करते ही खूबसूरत बगीचा दिखेगा जिसपर कुर्सी रखी हैं जहां पर फैमिली और मेहमान चाय का लुत्फ उठाते हैं।
गार्डिन एरिया
Source: Insta
घर के अंदर काफी खूबसूरत इंटीरियर है तो फर्नीचर पर भी मोटा खर्च किया है।
खूबसूरत इंटीरियर
Source: Insta
रिंकू सिंह के करियर की बात करें तो वे अबतक 2 वनडे मैच, 34 टी-20 मैच और 58 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
सुरेश रैना की वाइफ संग रोमांटिक तस्वीरें
Click Here