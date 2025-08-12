By Mohit
PUBLISHED August 12, 2025
SIR के खिलाफ रिंकू की मंगेतर का प्रदर्शन
विपक्ष ने सोमवार को 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान वोट चोरी के आरोपों के विरोध में और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ मार्च निकाला।
मार्च निकाला
ये मार्च संसद से लेकर चुनाव आयोग तक निकाला गया जिसमें समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी शामिल हुईं।
प्रिया भी शामिल
टीम इंडिया के ऑलराउंडर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की।
जमकर नारेबाजी
वहीं मार्च के दौरान गर्मी और उमस के कारण TMC सांसद मिताली बाघ बेहोश होकर गिर पड़ीं थीं।
सांसद की मदद
प्रिया सरोज ने जैसे ही उन्हें देखा वे तुरंत मदद के लिए आगे आईं। इस दौरान उन्हें पानी पिलाया।
पानी पिलाया
प्रिया सरोज के अलावा इस दौरान कई और सांसद भी उनकी मदद करते दिखे।
कई और सांसद भी
रिंकू की मंगेतर बीते महीने भी एसआईआर के खिलाफ संसद के आगे अन्य नेताओं संग मिलकर जमकर नारेबाजी करती नजर आई थीं।
बीते महीने
आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्टार रिंकू सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।
जल्द शादी
समाजवादी पार्टी की मछली शहर की सांसद प्रिया के साथ रिंकू का रोका भी हो चुका है।
रोका हो चुका
