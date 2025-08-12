By Mohit
PUBLISHED August 12, 2025

SIR के खिलाफ रिंकू की मंगेतर का प्रदर्शन

विपक्ष ने सोमवार को 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान वोट चोरी के आरोपों के विरोध में और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ मार्च निकाला।

मार्च निकाला

Source: Insta

ये मार्च संसद से लेकर चुनाव आयोग तक निकाला गया जिसमें समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी शामिल हुईं।

प्रिया भी शामिल

Source: Insta

टीम इंडिया के ऑलराउंडर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की।

जमकर नारेबाजी

Source: Insta

वहीं मार्च के दौरान गर्मी और उमस के कारण TMC सांसद मिताली बाघ बेहोश होकर गिर पड़ीं थीं।

सांसद की मदद

Source: Insta

प्रिया सरोज ने जैसे ही उन्हें देखा वे तुरंत मदद के लिए आगे आईं। इस दौरान उन्हें पानी पिलाया।

पानी पिलाया

Source: Insta

प्रिया सरोज के अलावा इस दौरान कई और सांसद भी उनकी मदद करते दिखे।

कई और सांसद भी

Source: Insta

रिंकू की मंगेतर बीते महीने भी एसआईआर के खिलाफ संसद के आगे अन्य नेताओं संग मिलकर जमकर नारेबाजी करती नजर आई थीं।

बीते महीने

Source: Insta

आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्टार रिंकू सिंह जल्‍द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 

जल्द शादी

Source: Insta

समाजवादी पार्टी की मछली शहर की सांसद प्रिया  के साथ रिंकू का रोका भी हो चुका है।

रोका हो चुका

Source: Insta

