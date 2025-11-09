By Mohit
भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP का पद
साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम किया है।
खिताबी जीत
खिताबी जीत के बाद खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है।
किया जा रहा सम्मानित
ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम को रिकॉर्ड तोड़ 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी।
51 करोड़ रुपये
इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋचा घोष को स्म्मानित किया है।
ऋचा सम्मानित
मुख्यमंत्री ने ऋचा को पुलिस उपाधीक्षक पद (DSP) पर नियुक्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक
मुख्यमंत्री ने ऋचा को बंग भूषण पुरस्कार, सोने की एक चेन भी भेंट की। कार्यक्रम में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भी मौजूद थे।
गांगुली भी मौजूद थे
यही नहीं बंगाल क्रिकेट एसोसिएसन की ओर से ऋचा को 34 लाख रुपए की राशि भी दी गई।
34 लाख रुपए
खास बात ये है कि फाइनल मैच में ऋचा ने जितने रन बनाए थे उन्हें उतनी ही राशि दी गई है।
बनाए थे 34 रन
महाराष्ट्र सरकार ने भी स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीनों खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपए प्रति खिलाड़ी दिए।
ये तीन भी
