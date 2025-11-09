By Mohit
PUBLISHED Nov 9, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP का पद

साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम किया है।

खिताबी जीत

Source: Insta

खिताबी जीत के बाद खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है। 

किया जा रहा सम्मानित

Source: Insta

ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम को रिकॉर्ड तोड़ 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी।

51 करोड़ रुपये

Source: Insta

इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋचा घोष को स्म्मानित किया है।

ऋचा सम्मानित

Source: Insta

मुख्यमंत्री ने ऋचा को पुलिस उपाधीक्षक पद (DSP) पर नियुक्त किया है।

पुलिस उपाधीक्षक

Source: Insta

मुख्यमंत्री ने ऋचा को बंग भूषण पुरस्कार, सोने की एक चेन भी भेंट की। कार्यक्रम में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भी मौजूद थे।

गांगुली भी मौजूद थे

Source: Insta

यही नहीं बंगाल क्रिकेट एसोसिएसन की ओर से ऋचा को 34 लाख रुपए की राशि भी दी गई।

34 लाख रुपए

Source: Insta

खास बात ये है कि फाइनल मैच में ऋचा ने जितने रन बनाए थे उन्हें उतनी ही राशि दी गई है।

बनाए थे 34 रन

Source: Insta

महाराष्ट्र सरकार ने भी स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीनों खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपए प्रति खिलाड़ी दिए।

ये तीन भी

Source: Insta

T20I में सबसे तेज 1000 रन किसके?

 Click Here