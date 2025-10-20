By Mohit
जडेजा की वाइफ के पास है इतनी संपत्ति

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा गुजरात कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं।

जडेजा की वाइफ ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर जामनगर उत्तर सीट से चुनाव लड़ा था।

रिवाबा जडेजा का जन्म 2 नवंबर 1990 को गुजरात के राजकोट में हुआ था।

रिवाबा ने 2022 के चुनाव से पहले चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का जिक्र किया था। आइए जानते हैं रिवाबा कितनी अमीर हैं।

मायनेता डॉट कॉम (MyNeta.com) पर मौजूद उनके चुनावी हलफनामे पर नजर डालें तो फैमिली नेटवर्थ करीब 97.35 करोड़ रुपये है।

फैमिली नेटवर्थ में ज्यादातर हिस्सा रवींद्र जडेजा का है जो कि 70 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

वहीं हलफनामे में रिवाबा ने तब 4 लाख रुपये की नकदी और दो बैंक खाते में 11,000 रुपये जमा बताया था।

ऑलराउंडर जडेजा के बैंक खातों में 13 करोड़ रुपये डिपॉजिट होने की जानकारी दी थी जबकि फैमिली के अन्य मेंबर्स के बैंक खातों में जमा राशि 26 करोड़ रुपये बताई थी।

आपको बता दें कि रिवाबा ने आत्मीय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, राजकोट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की हुई है।

आपको बता दें कि रिवाबा एक बेटी की मां हैं। रिवाबा की बेटी का नाम निध्याना है।

