By Mohit
PUBLISHED Dec 6, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
प्रसिद्ध कृष्णा की वाइफ हैं बेहद खूबसूरत
भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की
वाइफ
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
बेहद ग्लैमरस
Source: Insta
प्रसिद्ध की
वाइफ
का नाम रचना है। इस
कपल
ने साल 2023 में शादी कर ली थी।
2023 में की शादी
Source: Insta
प्रसिद्ध की
वाइफ
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करती हुईं नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
यूं तो रचना
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं मगर उनकी उपलब्धियां बहुत कुछ
बयां
करती है।
लाइमलाइट
से दूर
Source: Insta
रचना का
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम
पर अकाउंट तो है मगर उन्होंने इस प्राइवेट किया हुआ है।
अकाउंट है प्राइवेट
Source: Insta
क्रिकेटर की
वाइफ
ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। रचना कभी
कॉलेज
टॉपर
रही थीं।
पढ़ाई में रहीं अव्वल
Source: Insta
रिपोर्ट्स
के मुताबिक रचना ने
डेल
टेक्नोलॉजीज में
प्रोडक्ट
मैनेजर के तौर पर वहीं
सिस्को
में
ऑपरेशन
मैनेजर कस्टमर
एक्सपीरियंस
पद पर काम किया है।
वर्क एक्सपीरियंस
Source: Insta
प्रसिद्ध को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे रचना को अलग-अलग जगहों पर लेकर जरूर जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
प्रसिद्ध
अक्सर
वाइफ
संग बिताए
रोमांटिक
पलों
को
फैंस
संग
सोशल
मीडिया पर भी शेयर करते हैं जिनमें दोनों का
लव
बांड
साफ नजर भी आता है।
करते रहते हैं शेयर
Source: Insta
बैकलेस
सूट
में सारा ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा
!
Click Here