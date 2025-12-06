By Mohit
प्रसिद्ध कृष्णा की वाइफ हैं बेहद खूबसूरत

भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

बेहद ग्लैमरस

प्रसिद्ध की वाइफ का नाम रचना है। इस कपल ने साल 2023 में शादी कर ली थी।

2023 में की शादी

प्रसिद्ध की वाइफ अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करती हुईं नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

यूं तो रचना लाइमलाइट से दूर रहती हैं मगर उनकी उपलब्धियां बहुत कुछ बयां करती है।

लाइमलाइट से दूर

रचना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अकाउंट तो है मगर उन्होंने इस प्राइवेट किया हुआ है।

अकाउंट है प्राइवेट

क्रिकेटर की वाइफ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। रचना कभी कॉलेज टॉपर रही थीं।

पढ़ाई में रहीं अव्वल

रिपोर्ट्स के मुताबिक रचना ने डेल टेक्नोलॉजीज में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर वहीं सिस्को में ऑपरेशन मैनेजर कस्टमर एक्सपीरियंस पद पर काम किया है।

वर्क एक्सपीरियंस

प्रसिद्ध को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे रचना को अलग-अलग जगहों पर लेकर जरूर जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

प्रसिद्ध अक्सर वाइफ संग बिताए रोमांटिक पलों को फैंस संग सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं जिनमें दोनों का लव बांड साफ नजर भी आता है।

करते रहते हैं शेयर

