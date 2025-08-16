By Mohit
PUBLISHED August 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

एमएस धोनी के हमशक्ल ऋषभ से मिलिए

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की गिनती दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर में होती है।

सबसे पॉपुलर

Source: Insta

धोनी तो पॉपुलर हैं ही मगर उनके हमशक्ल भी सोशल मीडिया पर काफी हिट हैं।

काफी हिट

Source: Insta

धोनी के ऐसे ही एक हमशक्ल ऋषभ मालाकार भी हैं जो कि काफी हद तक धोनी की तरह दिखते हैं।

काफी हद तक

Source: Insta

ऋषभ मालाकार का स्टाइल, लुक और चेहरे का आकार काफी हद तक धोनी से मिलता है।

धोनी से मिलता है

Source: Insta

ऋषभ धोनी को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं।

आदर्श मानते हैं

Source: Insta

ऋषभ मालाकार को पहली नजर में देखने पर हर कोई असमंजस की स्थिति में होता है कि कहीं वे असली धोनी ही तो नहीं।

गच्चा खा जाते हैं

Source: Insta

आपको बता दें कि ऋषभ पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी से मिल भी चुके हैं।

धोनी से मिल चुके

Source: Insta

ऋषभ मालाकार को इंस्टाग्राम पर डेढ़ लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। वे चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में अक्सर रील फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं।

इतने फॉलोअर्स

Source: Insta

वे आईपीएल के दौरान स्टेडियम में मैच देखने भी पहुंचते हैं। इस दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग इस कदर उत्साहित होते हैं जैसे वे असली धोनी हैं।

उत्साहित हो जाते हैं

Source: Insta

आपको बता दें कि ऋषभ मालाकार मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 

सॉफ्टवेयर इंजीनियर

Source: Insta

10 तस्वीरों में देखिए सुरेश रैना का परिवार

 Click Here