एमएस धोनी के हमशक्ल ऋषभ से मिलिए
पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की गिनती दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर में होती है।
धोनी तो पॉपुलर हैं ही मगर उनके हमशक्ल भी सोशल मीडिया पर काफी हिट हैं।
धोनी के ऐसे ही एक हमशक्ल ऋषभ मालाकार भी हैं जो कि काफी हद तक धोनी की तरह दिखते हैं।
ऋषभ मालाकार का स्टाइल, लुक और चेहरे का आकार काफी हद तक धोनी से मिलता है।
ऋषभ धोनी को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं।
ऋषभ मालाकार को पहली नजर में देखने पर हर कोई असमंजस की स्थिति में होता है कि कहीं वे असली धोनी ही तो नहीं।
आपको बता दें कि ऋषभ पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी से मिल भी चुके हैं।
ऋषभ मालाकार को इंस्टाग्राम पर डेढ़ लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। वे चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में अक्सर रील फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं।
वे आईपीएल के दौरान स्टेडियम में मैच देखने भी पहुंचते हैं। इस दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग इस कदर उत्साहित होते हैं जैसे वे असली धोनी हैं।
आपको बता दें कि ऋषभ मालाकार मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
