ये हैं मोहम्मद शमी की वाइफ और बेटी

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

शमी का निकाह 7 अप्रैल, 2014 में  हसीन जहां से हुआ था। 17 जुलाई, 2015 हसीन ने बेटी को जन्म दिया।

2014 में निकाह

शमी वाइफ और बेटी से अलग रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तलाक लेने का फैसला लिया हुआ है।

तलाक का फैसला

कोर्ट में बीते 7 से ज्यादा वक्त से सुनवाई भी होती रही है। कोर्ट के आदेश के बाद वे बतौर गुजारा भत्ता हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपये देते हैं।

गुजारा भत्ता

शमी अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं और जब भी मौका मिलता है तो मिलते भी हैं।

मौका मिलता है

आपको बता दें कि 4 लाख गुजारा भत्ता में से हसीन जहां को 1.50 लाख रुपए और बेटी आयरा को 2.50 लाख रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं।

बेटी के लिए

आपको बता दें कि हसीन ने क्रिकेटर और उनके परिवार पर हिंसा करने का आरोप लगाया था।

लगाए थे आरोप

शमी ने हालांकि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है।

साफ इनकार

हसीन जहां अक्सर सोशल मीडिया के जरिए शमी और उनके परिवार की जमकर आलोचना करती रहती हैं। 

जमकर आलोचना

