By Mohit
PUBLISHED Oct 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ये हैं मोहम्मद शमी की वाइफ और बेटी
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
शमी का निकाह 7 अप्रैल, 2014 में हसीन जहां से हुआ था। 17 जुलाई, 2015 हसीन ने बेटी को जन्म दिया।
2014 में निकाह
Photo: HT
शमी वाइफ और बेटी से अलग रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तलाक लेने का फैसला लिया हुआ है।
तलाक का फैसला
Source: Insta
कोर्ट में बीते 7 से ज्यादा वक्त से सुनवाई भी होती रही है। कोर्ट के आदेश के बाद वे बतौर गुजारा भत्ता हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपये देते हैं।
गुजारा भत्ता
Source: Insta
शमी अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं और जब भी मौका मिलता है तो मिलते भी हैं।
मौका मिलता है
Source: Insta
आपको बता दें कि 4 लाख गुजारा भत्ता में से हसीन जहां को 1.50 लाख रुपए और बेटी आयरा को 2.50 लाख रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं।
बेटी के लिए
Source: Insta
आपको बता दें कि हसीन ने क्रिकेटर और उनके परिवार पर हिंसा करने का आरोप लगाया था।
लगाए थे आरोप
Source: Insta
शमी ने हालांकि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है।
साफ इनकार
Source: Insta
हसीन जहां अक्सर सोशल मीडिया के जरिए शमी और उनके परिवार की जमकर आलोचना करती रहती हैं।
जमकर आलोचना
Source: Insta
ये हैं BCCI के पूर्व अध्यक्ष की बहू
Click Here