भारतीय बल्लेबाज की वाइफ, करती हैं ये काम

भारतीय बल्लेबाज मनीष पांडे की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आती हैं।

खूबसूरत ग्लैमरस

Source: Insta

मनीष पांडे की वाइफ का नाम अश्रिता शेट्टी है। वे पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। 

एक्ट्रेस और मॉडल

Source: Insta

इस कपल ने लंबे समय तक डेटिंग के बाद साल 2019 में शादी कर ली थी।

डेटिंग के बाद ही

Source: Insta

अश्रिता ने रविवार (5 अक्टूबर) को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी फिटनेस देखते ही बन रही है।

ये तस्वीर शेयर

Source: Insta

क्रिकेटर की वाइफ फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं और लुक्स के मामले में हर किसी को टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

आपको बता दें कि बीते दिनों ऐसे खबरें भी थीं कि अश्रिता और मनीष के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा और दोनों तलाक ले सकते हैं।

ऐसी खबरें थीं

Source: Insta

खबरें आई थीं कि दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। मनीष तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं।

नहीं करते फॉलो

Source: Insta

2015 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले मनीष पांडे टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर हैं और आईपीएल में खेलते हैं।

आईपीएल में एक्टिव

Source: Insta

आईपीएल के दौरान अश्रिता अक्सर स्टेडियम पहुचंकर मनीष और उनकी टीम के लिए जमकर चीयर कर चुकी हैं।

करती हैं चीयर

Photo: SRH/FB

आपको बता दें कि मनीष ने अपने अबतक के करियर में 29 वनडे मैच, 39 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 174 आईपीएल मैच खेले हैं।

मनीष का करियर

Video: KKR/Insta

