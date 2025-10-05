By Mohit
PUBLISHED Oct 5, 2025
भारतीय बल्लेबाज की वाइफ, करती हैं ये काम
भारतीय बल्लेबाज
मनीष पांडे की
वाइफ
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
नजर आती हैं।
खूबसूरत
ग्लैमरस
Source: Insta
मनीष पांडे की
वाइफ
का नाम
अश्रिता
शेट्टी
है। वे पेशे से
एक्ट्रेस
और
मॉडल
हैं।
एक्ट्रेस
और
मॉडल
Source: Insta
इस
कपल
ने लंबे समय तक
डेटिंग
के बाद साल 2019 में शादी कर ली थी।
डेटिंग के बाद ही
Source: Insta
अश्रिता
ने रविवार (5 अक्टूबर) को अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर ये तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी
फिटनेस
देखते ही बन रही है।
ये तस्वीर शेयर
Source: Insta
क्रिकेटर की
वाइफ
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं और
लुक्स
के मामले में हर किसी को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
आपको बता दें कि बीते दिनों ऐसे खबरें भी थीं कि
अश्रिता
और मनीष के बीच
सबकुछ
सही नहीं चल रहा और दोनों तलाक ले सकते हैं।
ऐसी खबरें थीं
Source: Insta
खबरें आई थीं कि दोनों ने एक-दूसरे को
इंस्टाग्राम
पर
अनफॉलो
कर दिया है। मनीष तो अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर किसी को भी
फॉलो
नहीं करते हैं।
नहीं करते फॉलो
Source: Insta
2015 में भारत के लिए
डेब्यू
करने वाले मनीष पांडे टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर हैं और
आईपीएल
में खेलते हैं।
आईपीएल में एक्टिव
Source: Insta
आईपीएल
के दौरान
अश्रिता
अक्सर
स्टेडियम
पहुचंकर
मनीष और उनकी टीम के लिए जमकर
चीयर
कर चुकी हैं।
करती हैं चीयर
Photo: SRH/FB
आपको बता दें कि मनीष ने अपने
अबतक
के
करियर
में
29
वनडे
मैच, 39 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 174
आईपीएल
मैच खेले हैं।
मनीष का करियर
Video: KKR/Insta
बांग्लादेश के क्रिकेटर सौम्य सरकार की
वाइफ
