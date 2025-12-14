By Mohit
मनीष पांडे की वाइफ ने शेयर कीं तस्वीरें

भारतीय क्रिकेटर मनीष पांडे शादीशुदा हैं। पांडे की वाइफ का नाम आश्रिता शेट्टी है।

आश्रिता शेट्टी

आश्रिता बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। वे सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव और पॉपुलर हैं।

खूब एक्टिव

आश्रिता अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। क्रिकेटर की वाइफ ने एकबार फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

करती हैं शेयर

आश्रिता की नई तस्वीरें विदेश ट्रिप की हैं। वे कुछ दिनों पहले स्पेन के मारबेला गई थीं।

ट्रिप की तस्वीरें

साल 2025 खत्म होने की कगार पर हैं। ऐसे में ट्रिप की तस्वीरों को शेयर कर आश्रिता ने कैप्शन में लिखा कि '2025 में मारबेला में मेरी सबसे पसंदीदा छुट्टी के दिन'

कैप्शन में क्या कहा?

आश्रिता नई तस्वीरों में बेहद ही फिट और बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं। 

बेहद फिट आश्रिता

उन्होंने एकबार फिर साबित कर दिया कि लुक्स के मामले में वे हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

आपको बता दें कि आश्रिता को घूमना-फिरना और दोस्तों संग पार्टी करना काफी पसंद है। उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वे अपने इस शौक को जरूर पूरा करती हैं।

घूमने की शौकीन

आश्रिता ने मनीष पांडे संग 2 दिसंबर 2019 में शादी कर ली थी। आश्रिता कई बार स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए भी नजर आई हैं।

कब की थी शादी?

