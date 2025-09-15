By Mohit
PUBLISHED Sep 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

कुलदीप यादव की बहन है बेहद खूबसूरत

भारतीय टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को क्रिकेट से जब भी फुर्सत मिलती है तो वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय फैमिली संग व्यतीत करते हैं।

फैमिली संग

कुलदीप यादव की तीन बहनें हैं जिनके साथ वे बेहद ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं।

स्पेशल बॉन्ड 

आज हम आपको कुलदीप यादव की बहन अनुष्का से मिलवा रहे है जो कि काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

अनुष्का शादीशुदा हैं और उनके पति का नाम कुंवर प्रशांत है। कपल ने 26 जनवरी 2023 को शादी कर ली थी।

2023 में शादी

अनुष्का सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

कुलदीप यादव की बहन काफी पढ़ी लिखी भी हैं। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की हुई है और पेशे से वकील हैं।

पेशे से वकील

अनुष्का के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है।

घूमना काफी पसंद

अनुष्का फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वे वेस्टर्न ही नहीं एथनिक ड्रेस पहनना भी काफी पसंद करती हैं।

एथनिक लवर

आपको बता दें कि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज की बहन ने 6 सितंबर को एक बेटी को जन्म दिया है।

एक बेटी की मां

