10 तस्वीरों में देखिए बुमराह का परिवार
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गिनती मौजूदा समय के सबसे सफल गेंदबाजों में होती है।
सफल गेंदबाज
आज हम आपको बुमराह के परिवार से मिलवा रहे हैं। आइए जानते हैं इस दिग्गज के परिवार में कौन-कौन हैं।
आइए जानते हैं
31 वर्षीय बुमराह शादीशुदा हैं। क्रिकेटर की वाइफ का नाम संजना गणेशन है जो कि पेशे से स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं।
वाइफ
बुमराह और संजना एक बेटे के माता-पिता हैं। संजना ने 4 सितंबर 2023 में बेटे को जन्म दिया था।
एक बेटा
जसप्रीत बुमराह की मां का नाम दलजीत है। वे अक्सर मां संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।
ये हैं मां
आपको बता दें कि बुमराह जब 5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था।
दिवंगत पिता
तेज गेंदबाज की एक बहन भी हैं जिनका नाम जुहिका है। बुमराह बहन संग दोस्त की तरह रहते हैं।
ये हैं बहन
जुहिका लाइमलाइट से दूर रहती हैं और उम्र में जसप्रीत बुमराह से बड़ी हैं।
लाइमलाइट से दूर
बुमराह की बहन कभी स्कूल टीचर थीं लेकिन अब मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हैं।
क्या करती हैं?
