बुमराह की वाइफ की 10 लेटेस्ट तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं।

बुमराह की वाइफ का नाम संजना गणेशन है जो कि पेशे से क्रिकेट प्रेजेंटर हैं।

संजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

संजना ने एकबार फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।

संजना यूएई में आयोजित एशिया कप 2025 में बतौर एंकर अपनी सेवाएं दे रही थीं।

टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकार 9वीं बार खिताब अपने नाम किया है।

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली संजना ने एकबार फिर साबित कर दिया है कि लुक्स के मामले में वे हर किसी को टक्कर देती हैं।

संजना अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। इसके लिए हर दिन जिम में जमकर कसरत करती हैं।

वन पीस हो या फिर ब्लेजर लुक संजना हर तरह के आउटफिट में बेमिसाल लगती हैं।

आपको बता दें कि संजना और बुमराह ने 15 मार्च 2021 को शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट भी किया था।

महिला क्रिकेट प्रेजेंटर की खूबसूरती पर हार बैठेंगे दिल!

