बुमराह की वाइफ की 10 लेटेस्ट तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज
जसप्रीत
बुमराह
शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं।
एक बच्चे के पिता
बुमराह
की
वाइफ
का नाम
संजना
गणेशन
है जो कि पेशे से क्रिकेट
प्रेजेंटर
हैं।
संजना
गणेशन
संजना
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम
पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार अपनी
ग्लैमरस
तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
संजना
ने
एकबार
फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।
अप्सरा से कम नहीं
संजना
यूएई
में आयोजित एशिया कप 2025 में बतौर
एंकर
अपनी सेवाएं दे रही थीं।
बतौर एंकर
टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। टीम इंडिया ने
फाइनल
में पाकिस्तान को
हराकार
9वीं बार खिताब अपने नाम किया है।
9वीं बार
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली
संजना
ने
एकबार
फिर साबित कर दिया है कि
लुक्स
के मामले में वे हर किसी को टक्कर देती हैं।
फिर साबित किया
संजना
अपनी
फिटनेस
पर भी खासा ध्यान देती हैं। इसके लिए हर दिन
जिम
में जमकर कसरत करती हैं।
बेहद फिट
वन पीस हो या फिर
ब्लेजर
लुक
संजना
हर तरह के
आउटफिट
में बेमिसाल लगती हैं।
हर लुक बेमिसाल
आपको बता दें कि
संजना
और
बुमराह
ने 15 मार्च 2021 को शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को काफी समय तक
डेट
भी किया था।
2021 में शादी
महिला क्रिकेट
प्रेजेंटर
की खूबसूरती पर हार बैठेंगे दिल!
