तस्वीरों में देखिए ईशांत शर्मा की फैमिली

आपको बता दें कि

ईशांत

ने

105

टेस्ट

मैच में 311

विकेट

, 80

वनडे

मैच में 115

विकेट

तो 14 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 8

विकेट

अपने नाम किए हैं।