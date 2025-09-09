By Mohit
तस्वीरों में देखिए ईशांत शर्मा की फैमिली
भारतीय क्रिकेटर
ईशांत
शर्मा काफी समय से टीम इंडिया से बाहर हैं।
ईशांत
ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 25 नवंबर 2021 को खेला
था
।
टीम से बाहर
ईशांत
आईपीएल
में खेलते हैं। आज हम आपको
ईशांत
की
फैमिली
से मिलवा रहे हैं।
फैमिली में कौन?
ईशांत
शर्मा की
वाइफ
प्रतिमा सिंह है।
कपल
ने 2016 में शादी कर ली थी।
वाइफ
ईशांत
की तरह ही प्रतिमा सिंह भी
स्पोर्ट्स
पर्सन
हैं। वे
बास्केटबॉल
प्लेयर
हैं।
स्पोर्ट्स
पर्सन
खास बात ये है कि दोनों की पहली मुलाकात साल 2011 में एक
बास्केटबॉल
इवेंट
के दौरान ही हुई थी।
इवेंट के दौरान ही
प्रतिमा ने देश के लिए
गोल्ड
मेडल
भी जीता हुआ है। उन्होंने 2013 में 3
X3 FIBA
एशिया
चैंपियनशिप
में
गोल्ड
मेडल
अपने नाम किया था।
जीता था गोल्ड
प्रतिमा और
ईशांत
एक बच्चे के माता-पिता भी हैं। प्रतिमा 3 नवंबर 2023 में मां बन गई
थीं
।
एक बच्चा
ईशांत
की मां का नाम
गिरिधा
शर्मा है तो पिता का नाम विजय शर्मा है।
माता-पिता
लंबे कद के इस क्रिकेटर की बहन का नाम
ईवा
है।
ईशांत
बहन के साथ दोस्त की तरह रहते हैं और
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर करते हैं।
बहन
आपको बता दें कि
ईशांत
ने
105
टेस्ट
मैच में 311
विकेट
, 80
वनडे
मैच में 115
विकेट
तो 14 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 8
विकेट
अपने नाम किए हैं।
करियर ऐसा
