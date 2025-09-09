By Mohit
PUBLISHED Sep 9, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

तस्वीरों में देखिए ईशांत शर्मा की फैमिली

भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा काफी समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। ईशांत ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 25 नवंबर 2021 को खेला था

टीम से बाहर

Source: Insta

ईशांत आईपीएल में खेलते हैं। आज हम आपको ईशांत की फैमिली से मिलवा रहे हैं।

फैमिली में कौन?

Source: Insta

ईशांत शर्मा की वाइफ प्रतिमा सिंह है। कपल ने 2016 में शादी कर ली थी।

वाइफ

Source: Insta

ईशांत की तरह ही प्रतिमा सिंह भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं। वे बास्केटबॉल प्लेयर हैं।

स्पोर्ट्स पर्सन

Source: Insta

खास बात ये है कि दोनों की पहली मुलाकात साल 2011 में एक बास्केटबॉल इवेंट के दौरान ही हुई थी।

इवेंट के दौरान ही

Source: Insta

प्रतिमा ने देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। उन्होंने 2013 में 3X3 FIBA एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

जीता था गोल्ड

Source: Insta

प्रतिमा और ईशांत एक बच्चे के माता-पिता भी हैं। प्रतिमा 3 नवंबर 2023 में मां बन गई थीं

एक बच्चा

Source: Insta

ईशांत की मां का नाम गिरिधा शर्मा है तो पिता का नाम विजय शर्मा है।

माता-पिता

Photo: SocialMedia

लंबे कद के इस क्रिकेटर की बहन का नाम ईवा है। ईशांत बहन के साथ दोस्त की तरह रहते हैं और स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं।

बहन

Source: Insta

आपको बता दें कि ईशांत ने 105 टेस्ट मैच में 311 विकेट, 80 वनडे मैच में 115 विकेट तो 14 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट अपने नाम किए हैं।

करियर ऐसा

Photo: ICC/FB

T20: सबसे तेज 7000 रन वाले खिलाड़ी

 Click Here