हार्दिक का नया हेयर स्टाइल, तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गिनती सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर्स में होती है।
हार्दिक अक्सर नए-नए लुक्स के जरिए सभी का ध्यान खींच लेते हैं जो कि ट्रेंड भी बन जाता है।
टीम इंडिया के दिग्गज ने इसबार अपने बालों को नया लुक दिया है जो कि काफी हटकर है।
ब्लॉन्ड हेयर और कूल स्वैग के जरिए हार्दिक पांडया ने एकबार फिर साबित कर दिया कि वे हर किसी को टक्कर देते हैं।
आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या का ये नया युनिक लुक एशिया कप के लिए हैं जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है।
हार्दिक गुरुवार को मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए थे मगर उनका लुक पहले जैसा था।
शुक्रवार सुबह करीब 3-4 बजे हार्दिक पांड्या ने नए लुक की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं।
आपको बता दें कि हार्दिक बेहद ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। वे लाखों रुपये की तो सिर्फ घड़ियां ही पहनते हैं।
हार्दिक को लग्जरी गाड़ियों से चलना और महंगे ब्रैंड्स के कपड़े पहनना काफी पसंद है।
आपको बता दें कि हार्दिक अबतक 11 टेस्ट मैच, 94 वनडे मैच, 114 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 152 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
