By Mohit
PUBLISHED Sep 5, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

हार्दिक का नया हेयर स्टाइल, तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गिनती सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर्स में होती है।

सबसे स्टाइलिश

Source: Insta

हार्दिक अक्सर नए-नए लुक्स के जरिए सभी का ध्यान खींच लेते हैं जो कि ट्रेंड भी बन जाता है।

ध्यान खींच लेते हैं

Source: Insta

टीम इंडिया के दिग्गज ने इसबार अपने बालों को नया लुक दिया है जो कि काफी हटकर है।

काफी हटकर

Source: Insta

ब्लॉन्ड हेयर और कूल स्वैग के जरिए हार्दिक पांडया ने एकबार फिर साबित कर दिया कि वे हर किसी को टक्कर देते हैं।

एकबार फिर साबित

Source: Insta

आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या का ये नया युनिक लुक एशिया कप के लिए हैं जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है।

युनिक लुक

Source: Insta

हार्दिक गुरुवार को मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए थे मगर उनका लुक पहले जैसा था।

मुंबई में नजर आए थे

Source: Insta

शुक्रवार सुबह करीब 3-4 बजे हार्दिक पांड्या ने नए लुक की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं।

शेयर कीं

Source: Insta

आपको बता दें कि हार्दिक बेहद ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। वे लाखों रुपये की तो सिर्फ घड़ियां ही पहनते हैं।

लग्जरी लाइफ

Source: Insta

हार्दिक को लग्जरी गाड़ियों से चलना और महंगे ब्रैंड्स के कपड़े पहनना काफी पसंद है।

काफी पसंद हैं

Source: Insta

आपको बता दें कि हार्दिक अबतक 11 टेस्ट मैच, 94 वनडे मैच, 114 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 152 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

करियर ऐसा

Source: Insta

ये हैं भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर

 Click Here