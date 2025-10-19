By Mohit
PUBLISHED Oct 19, 2025

 Cricket

ये हैं हार्दिक पांड्या की भाभी, तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बड़े भाई क्रुणाल पांड्या हैं।

स्टार ऑलराउंडर

Source: Insta

क्रुणाल पांड्या शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं। क्रुणाल की वाइफ का नाम पंखुड़ी शर्मा है जो कि पेशे से मॉडल रह चुकी हैं।

क्रुणाल की वाइफ

Source: Insta

हार्दिक पांड्या भाई क्रुणाल और भाभी के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं और दोस्त की तरह रहते हैं।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

हार्दिक की भाभी पंखुड़ी खूबसूरती और स्टाइल के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

कृणाल पांड्या और पंखुड़ी शर्मा की शादी 27 दिसंबर 2017 को हुई थी। क्रुणाल ने मुंबई इंडियंस के आईपीएल खिताब जीतने के बाद शादी की थी।

2017 में शादी

Source: Insta

पंखुड़ी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

ग्लैमरस

Source: Insta

पंखुड़ी फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर कसरत जो करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

क्रुणाल को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे पंखुड़ी और बच्चों को अलग-अलग जगह पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

पंखुड़ी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रही हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

